Rompimento de tubo revela irregularidades na Vila dos Pinheiros

O caso ganhou repercussão nas redes sociais com a mobilização do vereador Fabricio Calandrini que esteve no bairro e divulgou imagens do local mostrando uma questão difícil de resolver já que a área é cercada de construções irregulares.

Para piorar a situação, lixo e demais objetos são lançados no terreno de forma irregular e acaba prejudicando a vida dos próprios moradores.

Para tentar resolver o problema, a prefeitura de Caieiras deu início aos trabalhos na segunda-feira, 5, com a colocação de um novo tubo.

Fica o alerta para que as pessoas evitem realizar ligações irregulares e não descartem objetos em área pública.