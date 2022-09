Rodrigo Marrone é eleito presidente da Câmara de Francisco Morato

Ele foi eleito em sessão extraordinária, realizada nesta quarta-feira, 28, com 11 votos a favor e apenas uma ausência, dos 12 vereadores da casa.

A nova mesa diretora ficou assim organizada: presidente Rodrigo Marrone; vice-presidente, Marcia Della Torre Moreno Monteiro; 1º secretário, Jailton Santos de Souza, 2º secretário, João Nelson dos Reis Alves (Nelsinho da Periferia); 3º secretário, Pastor Jorge Gabriel Rodrigues.

Mesmo estando em seu primeiro mandato, Marrone tem se destacado com o trabalho parlamentar, voltado à coesão de ideias e harmonia nos trabalhos legislativos com os demais vereadores.

Eleito em 2020, com 1.408 votos, sob o slogan “O vereador da renovação”, desde o início do mandato, Marrone se dedica na elaboração de leis e projetos que venham ao encontro dos anseios dos cidadãos moratenses, principalmente dos grupos mais vulneráveis.

“Sei das responsabilidades que terei na presidência da Câmara nos próximos dois anos, mas tenho plena consciência de que farei um bom trabalho, junto com os vereadores que comporão a mesa e os demais pares dessa casa de leis, sempre com o objetivo de fazer o melhor por Francisco Morato”, assegura Marrone.

São de sua autoria, as leis que implementam a Carteira de Identificação das pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA); o Cordão de Girassol, como instrumento auxiliar de orientação, para identificação de pessoas com deficiências não visíveis e a lei que institui a Semana Municipal da Luta da Pessoa com deficiência, no mês de setembro.

Defensor da causa autista, Marrone buscou recursos na Câmara Federal, junto ao deputado Alex Manente, que enviou mais de R$3 milhões para Francisco Morato, para a construção de um Centro Especializado em Reabilitação (CER), que atenderá pessoas autistas, além de fazer as indicações de implementação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência e os respectivos monitores, no Parque da Criança e Centro Social Urbano (CSU). Outros R$2 milhões enviados por Manente, serão utilizados em obras de pavimentação.

Outros destaques do seu trabalho é a implantação de uma arena esportiva no jardim Olga, em parceria com o vereador Jair Sene, além da conquista de um convênio com o governo do estado, que implantará uma Unidade de Reintegração Social, que será inaugurada em breve na cidade.

“Os desafios serão muitos e eu me sinto preparado para esse novo momento em minha vida política”, garante Marrone. “Quero agradecer aos nobres pares, pelo voto de confiança e dizer que conto com todos, para exercermos juntos um mandato de excelência, sempre em busca do bem-estar do povo e o desenvolvimento de Francisco Morato”.

