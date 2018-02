Rodovias federais pedem socorro

BR-116 (região Sul)

Uma das principais rodovias do Rio Grande do Sul sofre com essa situação. Cinco trechos da obra de duplicação entre as cidades de Guaíba e Pelotas estão completamente parados. Segundo dados do TCU a concessionária responsável pelas obras investiu menos de 5% do que deveria. O mesmo acontece na BR-392, também no Rio Grande do Sul.

BR-153 (região Sudeste)

O trecho da rodovia localizado em São Paulo, simplesmente não recebeu investimento algum nesse período, embora o contrato previsse que R$ 21,6 milhões fossem usados para melhorias na via. Em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, as obras na rodovia do Contorno deveriam ter sido concluídas em junho de 2017, mas encontram-se paralisadas e a previsão é que sejam concluídas somente em dezembro deste ano. A rodovia do Contorno irá ligar os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião e facilitará consideravelmente o trajeto entre as duas cidades, que hoje é feito pela Rodovia Rio Santos.

BR-116 (região Sudeste)

Localizada no Rio de Janeiro, a BR-116 tinha um investimento previsto de R$ 53 milhões para 2016 e 2017, mas simplesmente nada desse valor saiu do papel. Um dos trechos mais perigosos fica na Serra das Araras em Piraí-RJ, sentido descida. Com um índice de acidentes de quase 300% maior que nos demais trechos da rodovia, a promessa era de construir uma nova estrada, já que o traçado atual tem 90 anos e precisa urgentemente de melhorias para dar mais segurança aos motoristas que por ali trafegam todos os dias.

BR-040 (região Sudeste)

Entre Juiz de Fora-MG e Rio de janeiro, 98% dos investimentos previstos para 2016 e 2017 não aconteceram. Nesse trecho havia o planejamento para a construção de uma nova pista para a subida da Serra de Petrópolis.

BR-060 BR-153 e BR262(região Centro-Oeste)

No trecho que liga Brasília à Goiânia, assim como nos trechos das BR-153 e BR-262, a empresa responsável deveria ter duplicado 260 km de rodovias, mas fez apenas 67 km, ou seja, 26% do total programado.

A Agência de Transportes Terrestres contesta o recorte feito pelo Tribunal de Contas, diz que ao analisar um período muito curto do contrato (1 ou 2 anos) o TCU despreza investimentos realizados anteriormente e o fato de que algumas das paralizações não são de responsabilidade da concessionária, como em casos de atraso da liberação de licenciamento ambiental. A Agência diz ainda que acompanha e multa as empresas que descumprem os contratos e que entre 2016 e 2017 foram aplicadas 512 multas. E diz que considera a análise de todo o período da concessão a mais justa, para se avaliar se uma empresa cumpriu as regras como deveria. E afirma ainda que a média de cumprimento em todo o período é muito maior que a apresentada pela TCU.

Segundo o Tribunal de Contas alguns problemas pontuais podem realmente afetar o trabalho das empresas responsáveis pela manutenção das vias por um período, mas não dá para ignorar índices de execução de obras tão abaixo do esperado, ainda que sejam referentes a um ou dois anos.

Os pedágios mais caros do Brasil

O pedágio brasileiro é um assunto constantemente comentado e alvo de críticas dos motoristas que trafegam nas rodovias nacionais. Isso porque a conta não fecha. Os valores cobrados não são baratos e as condições nas estradas normalmente são precárias. Embora as empresas responsáveis por essa cobrança e manutenção garantem que operam no limite.

Os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo são os que apresentam os valores mais elevados cobrados, onde estão concentrados os maiores números de concessões para pedágios.

Confira a lista dos pedágios mais caros do Brasil:

Sistema Anchieta-Imigrantes

Castello Branco e Raposo Tavares

Rodovia das Colinas

Rio-Teresópolis

Free Way

Serra Gaúcha

Via Lagos

Autoban

Rota das Bandeiras S/A

Convias (BR-116 e RS-122)

Onde consultar o valor do pedágio nas concessionárias

CRT – Concessionária Rio Teresópolis S.A, Rio de Janeiro

Rodovia: BR-166

Telefone: (21) 2777-8300 e 9939-8899 (24 horas)

Site: www.crt.com.br

Ponte – Concessionária da Ponte Rio-Niterói S.A, Rio de Janeiro

Rodovia: BR-101

Telefone: (21) 2620 9333 (24 horas)

Site: www.ponte.com.br

Concer – Companhia de Concessão Rodovia Juiz de Fora-Rio, RJ/MG

Rodovia: BR-040

Central de Atendimento: 0800-2820040

Site: www.concer.com.br

NovaDutra – Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A, RJ/SP

Rodovia: BR-116-RJ/SP

Telefone: 0800-173536

Site: www.novadutra.com.br

Concepa – Concessionária da Rodovia Osório-Poa S.A, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR-290

Telefone: (51) 3029-2000

Site: www.concepa.com.br

Ecosul – Empresa Concessionária de Rodovias do Sul, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR-116 – BR-293 – BR-392

Telefone: 0800 724 1066 – (53) 2128-4400

Site: www.ecosul.com.br

ESTADUAIS

CLN – Concessionária Litoral Norte S.A, Bahia

Rodovia: BA-099

Telefone: (71) 623-8000

Rodosol – Concessionária Rodovia do Sol S.A, Espiríto Santo

Rodovia: ES-060

Telefone: (27) 3334-7850

Site: www.rodosol.etc.br

Caminhos do Paraná – Caminhos do Paraná S.A, Paraná

Rodovia: BR 277 – BR 373

Telefone: (42) 423-2330

Site: www.caminhosdoparana.com.br

Cataratas – Rodovia das Cataratas S.A , Paraná

Rodovia: BR 277 – PR590 – PR-180 – PR474 – PR874

Telefone: (45) 218-2900

Site: www.rodoviadascataratas.com.br

Econorte – Empresa Concessionária de Rodovias do Norte S.A , Paraná

Rodovia: BR 369 – PR 323 – PR 445 – PR 090

Telefone: (43) 3377-1551

Site: www.econorte.com.br

Rodonorte – Concessionária de Rodovias Integradas S.A – Rodonorte, Paraná

Rodovia: BR 277 – BR 376 – PR 151 – BR 373 – PR090 – PR239 – PR092 – PR813 – PR340

Telefone: (42) 220-2900

Site: www.rodonorte.com.br

Viapar – Rodovias Integradas do Paraná S.A, Paraná

Rodovia: BR 369 – PR 444 – BR 376 – PR 317 – BR 376 – BR369

Telefone: (44) 218-6000

Site: www.viapar.com.br

Brita – Brita Rodovias S.A, Rio Grande do Sul

Rodovia: RS 115 – RS 235 – RS 235 – RS 020 – RS 466 – RS 235

Telefone: (54) 286-6593

Convias – Convias S.A Concessionária de Rodovias, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR 116 – RS 122

Telefone: (54) 206-1355

E-mail: convias@pro.via-rs.com.br

Conviplan – Concessionária Rodovia do Planalto S.A, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR 386 – BR 285 – RS 153

Telefone: (54) 330-2100

Metrovias – Metrovias S.A Concessionária de Rodovias, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR 116 – BR 290 – RS 040 – RST 784 – RS 030

Telefone: (51) 480-1400

Rodosul – Concessionária de Rodovias Rodosul S.A, Rio Grande do Sul

Rodovia: BR 116 – BR 285

Telefone: (54) 232-2414

Santa Cruz – Santa Cruz Rodovias S.A, Rio Grande do Sul

Rodovia: RST-287 – BR-471

Telefone: (51) 3715-6441

Sulvias – Sulvias S.A Concessionária de Rodovias, Rio Grande do Sul

Rodovia: RS 130 – RST 453 – BR 386 – RS 128

Telefone: (51) 3372-0332

Rota 116 – Concessionária Rota 116 S.A, Rio de Janeiro

Rodovia: RJ 104 – RJ 116

Telefone: (22) 2521-0116

Site: www.rota116.com.br

Via Lagos – Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A, Rio de Janeiro

Rodovia: RJ -124

Telefone: (21) 2734-4141

Autoban – Concessionária do Sistema Anhaguera-Bandeirantes S.A, São Paulo

Rodovia: SP-348 – SP-102/33 – SP-330 – SP300

Telefone: (11) 4589-4000

Site: www.autoban.com.br

Autovias – Autovias S.A, São Paulo

Rodovia: SP-255 – SP-318 – SP-330 – SP-334 – SP-345

Telefone: (16) 618-1274

Site: www.autovias.com.br

Centrovias – Centrovias Sistemas Rodoviários S.A, São Paulo

Rodovia: SP-310 – SP-225

Telefone: (16) 272-8020

Site: www.centrovias.com.br

Ecovias dos Imigrantes – Concessionária Ecovias do Imigrantes S.A, São Paulo

Rodovia: SP-150 – SP-160 – SP-055 – SP-041 – SP-059

Telefone: (11) 4358-8100

Site: www.ecovias.com.br

Intervias – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A, São Paulo

Rodovia: SP-150 – SP-160 – SP-055 – SP-041 – SP-059

Telefone: (19) 54-36000

Site: www.intervias.com.br

Renovias – Renovias Concessionária S.A, São Paulo

Rodovia: SP 340 – SP 215 – SP342 – SP350 – SP344

Telefone: (19) 3814-2000

Site: www.renovias.com.br

Rodovias das Colinas – Rodovias das Colinas S.A, São Paulo

Rodovia: SP-075 – SP-127 – SP-280 – SP-300

Telefone: (11) 4022-9800

Site: www.colinasnet.com.br

SPVIAS – Rodovias Integradas do Oeste S.A, São Paulo

Rodovia: SP 127 – SP 255 – SP 258 – SP 270 – SP 280

Telefone: (15) 3259-8000

Site: www.spvias.com.br

Tebe – Concessionárias de Rodovias Tebe S.A, São Paulo

Rodovia: SP-323 – SP-351 – SP-326

Telefone: (17) 3342-1166

Site: www.tebe.com.br

Triângulo do Sol – Triângulo do Sol Auto-Estradas S.A, São Paulo

Rodovia: SP-310 – SP-326 – SP-333

Telefone: (16) 283-6300

Site: www.triangulodosol.com.br

Vianorte – ViaNorte S.A, São Paulo

Rodovia: SP-330 – SP-328 – SP-322 – SP-325

Telefone: (16) 601-1122

Site: www.vianortesa.com.br

Viaoeste – Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo S.A, São Paulo

Rodovia: SP-270 – SP-280 – SP-75

Telefone: (11) 4136-6000

Site: www.viaoeste.com.br

MUNICIPAIS

Lamsa – Linha Amarela S.A – Lamsa, Rio de Janeiro

Rodovia: Rio de Janeiro

Telefone: (21) 2596-5166

Site: www.lamsa.com.br