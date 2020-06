Rodovia SP-332 registra 48 acidentes com moto e sete mortes

Os registros aconteceram em um intervalo de uma semana e essa situação chama atenção para os riscos enfrentados pelos pilotos e garupa.

Por se tratar de uma estrada com trechos de muito trânsito, especialmente no perímetro dentro de Caieiras, pilotar uma moto exige muita atenção.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, de janeiro a 16 de junho deste ano, foram registrados 48 acidentes envolvendo motociclistas na Rodovia SP-332. Das 49 vítimas envolvidas, entre graves e leves, sete morreram.

Quase sempre os acidentes envolvendo motos está ligada a imprudência dos pilotos. Contudo, eles também são vítimas de um trânsito cada vez mais caótico, perigoso e violento.

Para evitar problemas, a regra principal e respeitar as leis de trânsito. No caso dos motociclistas, a segurança também está diretamente ligada aos equipamentos de segurança.

Confira as orientações passadas pela Polícia Militar Rodoviária:

Respeito às leis de trânsito

As sinalizações verticais (placas) e horizontais (faixas no pavimento) são estabelecidas por meio de estudo técnico realizado pela Autoridade com circunscrição sobre a via (no caso, DER) que têm como alguns dos objetivos estipular a velocidade máxima permitida, e determinar em quais pontos é permitida a ultrapassagem.

Como bem sabemos, as motocicletas são veículos que, por conta de suas características, expõem seus ocupantes a um maior risco no caso de acidentes, daí a importância de o condutor ter que redobrar seus cuidados na condução, e respeitar a sinalização.

Uso de aparelhos celulares

Infelizmente alguns condutores de motocicleta também fazem uso de aparelho celular quando conduzem seus veículos. Tal prática não só constitui infração de trânsito, como também expõe a vida de todos: do próprio condutor e as dos demais usuários da via, inclusive as dos pedestres.

Por fim, os condutores e pedestres, devem sempre praticar a cordialidade e a civilidade no trânsito.