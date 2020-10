Rodovia SP-332 ganha nova faixa de rolamento em Caieiras

A notícia de que isso aconteceria foi dada pelo jornal Regional News ainda em 2019 em entrevista com o prefeito Gersinho Romero.

Na ocasião, Fábio Simas, do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, de Caieiras, explicou que após dois anos encaminhando ofícios para a realização dessa obra, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem, sinalizou positivamente à prefeitura.

Segundo o representante do Demutran, o serviço autorizado contempla desde o McDonald’s, Km 36 da Rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves, até ao quilômetro 39, próximo ao Espetão.

Desde a sexta-feira, 9, quando a nova sinalização foi observada pelos condutores, deu início uma série de especulações sobre estar ou não liberado.

O jornal Regional News entrou em contato com o DER na terça-feira, 13, e a resposta foi que as obras de adequação de acostamento para faixa adicional na SP-332, altura do bairro Serpa, ainda não foram concluídas.

De acordo com o órgão, equipes trabalham na sinalização da pista, que auxiliará os motoristas na identificação da nova faixa adicional e A previsão é que o trabalho seja concluído e a faixa liberada até sexta-feira, 16.

A transformação do acostamento em pista de rolagem, embora muito necessária, não agradou a todos. Pelas redes sociais, ciclistas relataram que correrão mais riscos por agora terem de trafegar junto aos veículos.

Avenida Salvador da Pátria

A medida adotada pela prefeitura de Caieiras em parceira com o DER busca minimizar os impactos do trânsito em horário de pico. Outra ação iniciada pela municipalidade é a abertura de uma nova via às margens da rodovia.

Denominado Avenida Salvador da Pátria, o acesso deve ser liberado em breve e permitirá aos motoristas que seguem à Franco da Rocha desviarem do tráfego da SP-332 na região do Serpa. Mais detalhes em www.rnews.com.br.