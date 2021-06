Rodovia SP 332 foi inserida no Programa Estrada Asfaltada

Estão previstas 150 obras que irão modernizar 2.300 quilômetros de vias em 196 cidades do interior e do litoral.

De acordo com a prefeitura de Caieiras, o município esta na lista de contemplados. O investimento será feito na Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP 332.

Segundo divulgou a municipalidade nas redes sociais, a antiga Estrada Velha de Campinas receberá obras e recapeamento.

Cronograma

O governo de SP informou que edital das obras deve ser publicado até julho e a previsão é que os serviços sejam iniciados até o final deste ano. O prazo de conclusão das obras varia de 4 a 14 meses.

Entre os serviços que deverão ser executados, destacam-se a adaptação da rodovia às novas condições de tráfego e alterações ocorridas no seu entorno; implementação de pequenas obras necessárias para o seu bom funcionamento e a redução do tempo de percurso, com a consequente diminuição no custo de transporte.