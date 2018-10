Rodovia dos Bandeirantes completa 40 anos

A via quarentona foi construída de 11 de agosto de 1976 a 28 de outubro de 1978 pelo Dersa, Desenvolvimento Rodoviário.

De lá para cá passou por melhorias e mudanças. O entroncamento com a Via Anhanguera, em Jundiaí, foi uma dessas melhorias que vemos em foto tirada durante a construção da rodovia e agora em 2018.

História

A construção da Rodovia dos Bandeirantes foi motivada pelo crescimento econômico e populacional registrado no interior do Estado de São Paulo a partir da década de 1960. Estudos realizados naquela época apontavam que a Via Anhanguera (SP-330) – até então única ligação rodoviária duplicada entre a Capital e as regiões de Campinas e Jundiaí – ficaria saturada até o final da década de 1970 e por isso, a urgência para a construção de uma nova rodovia paralela, na ocasião chamada de Via Norte.

Com canteiro central largo – que mais tarde permitiu a ampliação da rodovia no trecho entre São Paulo e Jundiaí – a nova rodovia foi desenvolvida e planejada com o objetivo de ligar São Paulo a Campinas – e o Aeroporto de Viracopos – em até uma hora, permitindo acessos apenas a rodovias, favorecendo o tráfego de longa distância, o que aumenta o conforto dos usuários. Durante a obra de construção, destaca-se o envolvimento de aproximadamente 12 mil pessoas, entre engenheiros e operários, além da movimentação de 1,1 milhão de metros cúbicos de solo brejoso e de 47,2 milhões de metros de terraplanagem. Foram construídas 112 obras de arte, o equivalente a praticamente 9,5 quilômetros de pontes e viadutos.

A Rodovia dos Bandeirantes nasceu, em 1978, com cerca de 90 quilômetros de extensão, ligando São Paulo a Campinas. A via tinha, na época, 4 postos de serviço, duas bases da Polícia Militar Rodoviária, 34 placas de sinalização aérea, 679 placas de sinalização vertical, 40 pórticos e semipórticos, e 6 call boxes, até então novidade – e nenhuma câmera de monitoramento de tráfego.

Dados técnicos da Rodovia dos Bandeirantes

• 159,7 quilômetros de extensão – km 13+360 ao km 173+032.

• Liga a Marginal Tietê, em São Paulo, à Via Anhanguera (SP-330), em Cordeirópolis.

• Rodovia Classe Zero (fechada) – oferecendo acesso apenas para rodovias.

• 500 mil viagens/dia.

• Tráfego: 81% veículos de passeio; 19% veículos comerciais.

• Eleita nos últimos 7 anos de forma consecutiva (2012 a 2018) a melhor rodovia segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT).

• Rodovia dos Bandeirantes cruza 13 municípios: São Paulo, Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Jundiaí, Vinhedo, Itupeva, Campinas, Hortolândia, Sumaré, Santa Bárbara D’Oeste, Limeira e Cordeirópolis.

• R$ 3 bilhões em investimentos realizados desde 1998 pela CCR AutoBAn.

Curiosidades da Rodovia dos Bandeirantes

• O nome da rodovia é uma homenagem aos Bandeirantes, desbravadores paulistas que durante o período colonial percorreram o interior do país em busca de índios e pedras preciosas

• Até então chamada Via Norte, passou a ser denominada Rodovia dos Bandeirantes a partir da publicação do Decreto Lei nº 11.555, de 12 de maio de 1978, do Governador Paulo Egydio Martins

• A cerimônia de inauguração da rodovia, em 28 de outubro de 1978, aconteceu em três pontos: no km 99+500, em Campinas, no km 48+200, em Jundiaí, e no km 14+500, em São Paulo

• Em dezembro de 2001, a CCR AutoBAn entregou as obras do prolongamento da rodovia, com a construção de um trecho de 78 quilômetros entre Campinas e Cordeirópolis

• Durante a inauguração do primeiro trecho do prolongamento, entre Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, aconteceu a Maratona dos Bandeirantes, a primeira realizada em uma rodovia. Com transmissão ao vivo por emissora de TV, o evento contou com a participação de mais de dois mil atletas brasileiros e estrangeiros

• Com a inauguração do prolongamento da SP 348, que inicia na altura do km 95, o antigo traçado da Rodovia dos Bandeirantes até a Via Anhanguera, em Campinas, passou a se chamar SPI 102/330 – Rodovia Adalberto Panzan. A letra “I” do código após SP significa interligação, que é exatamente o papel da rodovia. A Rodovia Adalberto Panzan possui aproximadamente 7,4 km de extensão

• Durante as obras de recuperação de pavimento, em 2012, entre São Paulo e Campinas, foram utilizados 500 mil pneus na composição do asfalto ecológico. O pavimento reduz o nível de ruído e aumenta a aderência dos veículos à rodovia

• Ainda em relação ao pavimento da rodovia, outra inovação é a tecnologia conhecida como Mistura Asfáltica Morna (MAM), produzida em temperaturas até 40°C mais baixas, o que gera reduções importantes no consumo de energia e na emissão de poluentes em obras de pavimentação

• Mais de 1 milhão de atendimentos de serviço de socorro mecânico prestados aos usuários na Rodovia dos Bandeirantes desde 2002

• Eleita 9 vezes melhor a rodovia pela Pesquisa CNT de Rodovias – 2004, 2006, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018

Fonte: Autoban