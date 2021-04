Rodízio noturno de veículos será mantido em São Paulo

De acordo com a CET, Companhia de Engenharia de Tráfego, o horário de proibição de veículos de passeio nas ruas segue o toque de restrição. Já o horário do rodízio habitual, entre 7h e 10h e entre 17h e 20h fica liberado para trânsito normal de carros.

A logística de dia da semana e número das placas não vai mudar. Os carros cujo número terminem com 1 e 2 serão multados se violarem o novo horário nas segundas; com final 3 e 4 nas terças; com placa 5 e 6 nas quartas; 7 e 8 nas quintas e 9 e 0 nas sextas.

Os caminhões, no entanto, continuam seguindo as regras do rodízio municipal tradicional, das 7h às 10h e das 17h às 20h, de acordo com o final da placa.

Se o motorista transitar em horários não permitidos, cometerá infração de trânsito de nível médio, com multa de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na habilitação.