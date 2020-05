Rodízio de veículos em São Paulo volta a forma tradicional

De acordo com o gestor, o rodízio ampliado e mais restritivo, que entrou em vigor na segunda-feira, 11, não surtiu efeito no índice de isolamento da cidade, que se manteve abaixo do esperado pela gestão municipal.

Com o novo decreto, o rodízio volta a restringir a circulação de veículos de acordo com o número final da placa e o dia da semana, apenas no centro expandido e nos horários de pico, como era realizado anteriormente:

Segunda-feira: final de placa 1 e 2

Terça-feira: final de placa 3 e 4

Quarta-feira: final de placa 5 e 6

Quinta-feira: final de placa 7 e 8

Sexta-feira: final de placa 9 e 0