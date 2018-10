Roda Hanna no Theatro Net São Paulo

Outra grande montagem da Broadway retratada no show é o musical “Mamma Mia” do qual serão interpretadas as inesquecíveis “Gimme Gimme”, “Mamma Mia” e “Dancing Queen”.

Mas o ponto alto do espetáculo é a homenagem à Carmen Miranda. A Pequena Notável representou e colocou o Brasil no centro das atenções do planeta no final dos anos 30. Com ela os musicais ficaram mais divertidos e espontâneos.

“Disco Broadway” é mais um grande espetáculo dessa banda legal que é a Rod Hanna.

Serviço

Rod Hanna – Espetáculo “Disco Broadway”

Dias 4 e 5 de outubro

21 horas

Theatro Net SP

Rua das Olimpíadas, 360 – 5º Piso – Vila Olímpia – São Paulo

Lotação: 799 lugares

de R$ 75,00 à R$ 210,00

Censura: 12 anos

http://www.poladian.com.br/Ingressos