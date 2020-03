Rod Hanna realiza show pela internet neste sábado

O mundo virou de ponta-cabeça e tudo está parada. Incluindo shows e atividades artísticas. Dezenas de bandas e artistas já aderiram às apresentações por internet. Engrossando esse rol o grupo Rod Hanna fará uma live especial neste sábado, 21 de março. De maneira criativa Rodrigo Laguna e Nora Hanna, líderes da banda, vão se conectar com seu público mostrando a live “Resguardos de sábado à noite’.

A dupla vai se conectar com os outros músicos da banda e fazer experiências musicais, on-line.

Vão transmitir ao mesmo tempo no Instagram, Facebook e YouTube, cenas de seus últimos shows com clássicos como Abba, Bee Gees e Glória Gaynor pra dizer ao mundo, “I Will survive”.

Vão conversar, cantar e dançar virtualmente com seus fãs neste sábado dia 21/03 às 19:30 no:

Instagram: @rodhannaoficial

Facebook/BandaRodHanna

YouTube

Então é isso ai. Neste ‘sabadão’ todo mundo em casa se resguardando, porém caindo nos embalos do Rod Hanna. Juntos vamos evitar que esta doença se alastre ainda mais.