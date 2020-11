Rod Hanna na reabertura do Teatro Bradesco

Sendo assim teatros, cinemas e casas de espetáculo estão promovendo atividades para alegria do público e dos artistas que durante vários meses amargaram a quarentena. Assistir lives até que é legal, mas nada que substitua o salseiro de um show ao vivo.

Então que tal voltar em alto astral com a Rod Hanna, a maior banda disco do Brasil?.

Liderada pelo casal ribeirão-pretano Rodrigo Laguna e Nora Hanna o grupo agita os fãs no próximo dia 22 de novembro no Teatro Bradesco.

O simpático espaço localizado no Shopping Bourbon, zona oeste de São Paulo, ficou fechado desde março, logo no início da pandemia, e certamente voltará com gás total. Deste modo a alegria e diversão estão garantidas. Só não será possível sair dançando, pois ainda enfrentamos a pandemia e o vírus implacável.

Na estrada há mais de trinta anos a Rod Hanna celebra a música tocando os clássicos dance dos anos 70, 80 e 90. A grandiosidade do espetáculo levou a banda a ser reconhecida internacionalmente. Entre astros estrangeiros e brasileiros com quem o grupo já realizou parcerias estão A Taste Of Honey, Boys Town Gang, Giogio Moroder, Commodores, Kiko Zambianchi, As Frenéticas, Luiz Schiavon (RPM), DJ Memê e Tuta Aquino.

A banda interpreta magistralmente clássicos do ABBA, Bee Gees, Donna Summer, Erasure, Daft Punk, Bruno Mars e Justin Timberlake. Em suma a festa tá garantida com um repertório irresistível. Só que tem que dançar no seu quadrado, hein?

O Teatro Bradesco seguirá as normas de segurança com medição de temperatura e todas as orientações ao público.

Outro detalhe é que a capacidade do teatro foi reduzida para apenas 600 lugares. Mas isso é por enquanto.

É um retorno necessário, pois o setor cultural foi o mais afetado com a pandemia, comprometendo milhares de empregos e causando prejuízos homéricos aos artistas.

Voltaremos ao velho normal e este show da Rod Hanna contribuirá pra isso. É deixar a alegria rolar, mas seguindo os protocolos sanitários.

SERVIÇO

Rod Hanna

Dia: 22 de novembro – 20 horas

Local: Teatro Bradesco

Rua Palestra Itália, 500 – 3º Piso do Shopping Bourbon

Capacidade: 600 lugares

Vendas somente pela internet

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/rod-hanna-9311#/