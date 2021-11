Rocking Your Life no Tom Brasil

Com as medidas de flexibilização, vacinação avançando e número de mortes caindo, a vida volta gradualmente ao normal e ótimos shows estão a caminho. Rocking Your Life é um deles por trazer gigantes da cena roqueira brasuca e mundial. No palco os guitarristas Marcelo Barbosa (Angra), Alberto Rionda (Avalanch) e os vocalistas Fabio Lione (Angra/Rhapsody) e Alírio Netto (Shaman/Queen Extravaganza) mostrarão clássicos de suas bandas e do rock internacional. Recentemente o incansável Alírio Netto anunciou a entrada na Avalanch, grupo espanhol de Power Metal Progressivo.

Ao lado do agora companheiro de banda, Alberto Rionda, devem fazer grandes clássicos do grupo sendo que uma palhinha está disponível nas plataformas digitais. Juntos gravaram a versão acústica de “Vientos Del Sur”, canção do disco “Llanto De Un Héroe”, lançado pela Avalanch em 1999. Por sua vez Marcelo Barbosa e Fabio Lione interpretarão de maneira desplugada canções do Angra, sobretudo dos álbuns “Secret Garden”, 2014 e Omni, 2018.

Devem constar no set list de Barbosa e Lione “Storm Of Emotions”, “Crushing Room”, “Violet SKy”, “Newborn Me”, “Travelers Of Time”, “Magic Mirror” e “Always More”. Além do set show de bola são prometidas participações de feras do rock mundial.

Serviço

Rocking Your Life – Marcelo Barbosa, Fabio Lione. Alírio Netto e Alberto Rionda

Data: 19 de novembro – 22 horas

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 60,00

Onde: Tom Brasil – Rua Bragança Paulista, 1281 – Santo Amaro

Inf: https://www.grupotombrasil.com.br/rocking-your-life/