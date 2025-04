Rock pra tremer o centro de São Paulo

Foto: Confraria Fusa

A lendária Woodstock Store recebe as bandas Confraria Fusa e Triaca

No próximo sábado (26) a Woodstock Store, longeva e tradicional loja de discos do centro da capital, recebe em apresentação única as bandas Confraria Fusa e Triaca. Localizada no coração de São Paulo, ao lado do metrô Anhangabaú, a Woodstock atravessou décadas como espaço de resistência e divulgação do rock e todas suas vertentes. Do punk ao metal, do hard ao extremo a loja do Walcir Chalas também abre portas para grupos autorais divulgarem seu trampo.

Triaca e Confraria Fusa tocam na faixa para deleite dos rockers de todas as idades. Power Trio de responsa o Triaca é integrado por Paulo Kruger (baixo), Wagner Kruger (batera) e Lincoln Ladeia (guitarra) se caracterizando por fazer um hardão instrumental. Indo na contramão dos tradicionalistas, os caras “falam muito sem proferir uma única palavra”. Riffs, solos e arranjos falam por si reverenciando os ícones setentistas e oitentistas com técnica e identidade própria.

Por sua vez, a Confraria Fusa sobe ao palco da Woodstock mostrando um blues/rock com letras em português, no qual se sobressai a originalidade, sem fórmulas gastas ou repetidas. O diferencial da Confraria Fusa é justamente não ser confuso, abusando das fusas, colcheias, semicolcheias e acordes de fino trato. A banda surgiu em 2017, fruto da irrequieta cabeça de Paulo Sá, líder e guitarra do quinteto completado por Sophia Quadros (garganta), Pedro Ferreira (baixo), Carlinhos Machado (batera/voz) e Fúlvio Siciliano (guitarra/voz). No caldeirão da Confraria cabem também Jazz e MPB sendo que Paulo Sá e companhia não se furtam em misturar muitos outros ingredientes. A sopa de pedras sonora do quinteto tem porções inebriantes de Rolling Stones e Beatles, dos poetas Lou Reed, Bob Dylan e Neil Young, além dos deuses da guitarra Eric Clapton e John Lee Hooker.

A brasilidade está presente com pitadas generosas do Clube da Esquina, Sá e Guarabyra e a irreverência dos punks paulistanos da Joelho de Porco, emblemática banda dos anos 70. Letras, versos e refrões são parte integrante do trabalho da Confraria bebendo na obra dos geniais Ferreira Gullar, Augusto dos Anjos, Walter Franco e Ronaldo Bastos.

Divulgando o recém-lançado CD “De suma importância” o grupo mostra as autorais “Passar por isso nunca mais” e “Silêncio”, além das inéditas “Pedido” e “Toque os Clarins””. Entre as releituras estão “All Along the Watchtower” (Bob Dylan) e “House of Rising Sun” (The Animals).

“Estamos muito animados em realizar este show num local não tão comum para um show — na Woodstock Store. Em outros países, é muito comum este tipo de apresentação em lojas de discos ou de instrumentos. Dividiremos a tarde com a banda Triaca, que faz um som instrumental e envolvente. Esperamos proporcionar muito diversão e músicas de qualidade”, afirma o guitarrista Paulo Sá.

SERVIÇO

Confraria Fusa e Triaca

Dia 26 de abril – Sábado – 15 horas

Grátis

Sem necessidade de retirar ingressos

Livre

Woodstock Rock Store

Rua Dr. Falcão Filho, 155 – Ao lado do Metrô Anhangabaú – Centro de São Paulo

Inf: (11) 97135-3976