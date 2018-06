Rock Nacional agita o Sarau Cultural de Caieiras

O clube da leitura dará início aos trabalhos. O livro do mês é “Uma casa na escuridão”, do escritor português José Luís Peixoto, que em 2000, com apenas 27 anos, venceu o importante Prêmio Literário José Saramago. O grupo se reúne para conversar sobre a obra que conta com amplo destaque internacional. A reunião é aberta, são bem-vindos outros participantes, não precisa se inscrever, é só chegar.

Em seguida, o microfone será aberto para as apresentações artísticas do público inscrito, que no mês passado teve recorde de participações e vêm aumentando a cada edição. As inscrições estão abertas para música, teatro, poesia, artes plásticas, dança e toda forma de expressão artística.

Para encerrar a noite, o público presente assistirá show musical com a Banda Adamastor & Seus Baptistas. O grupo foi formado em uma brincadeira, para se apresentar em um encontro de ex-alunos da Escola Adamastor Baptista, de Franco da Rocha, a banda já está há 2 anos, tocando Rock Nacional. O repertório dessa apresentação foi extraído do Rock Nacional, com base nas músicas que marcaram a juventude dos membros da banda, e também de alunos e professores nos anos 1980 e 1990.

A banda é formada por Kadão e Tony que já integraram a banda “Alforje Classic Rock”, Paulinho, que tocou no “Barato da Basiléia” e Ricardo que cantou para o “Over D’Ozzy Tributo”.

Além dessas atrações, tem também o Brechó do Porco, aberto das 14 às 19 horas, com artesanatos finos e variados, roupas novas e seminovas, femininas e masculinas, sapatos, bolsas, livros e outros artigos.

A entrada é gratuita e o encontro acontece no “Porco a Pá (pourquoi pas?) – Arte e Convivência”, na Avenida Olindo Dártora, nº 4560, Morro Grande, Caieiras.