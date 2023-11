Rock em dose dupla na Vibra SP

Foto: Divulgação

No próximo dia 17 de novembro duas das maiores bandas do rock nacional se apresentam no Vibra SP. Sobem ao palco da zona sul de São Paulo os brasilienses do Paralamas do Sucesso e os paulistanos do IRA!. Não dá para falar de rock nacional sem mencionar esses gigantescos grupos que, apesar de quatro décadas de estrada, continuam criando e sedimentando cada vez mais os nomes na música brasileira.

Formado por Herbert Vianna (guitarra/voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) o PDS queria tocar na capital, porém foram muito mais além.

No início a sonoridade da banda era mais voltada ao reggae e, ao longo do tempo, foi incorporando diversos outros elementos como música latina, caribenha e, claro, gêneros brasileiros. Dentre as inúmeras turnês e apresentações dos brasilienses estão as inesquecíveis performances no Rock In Rio de 1985 e a do Montreaux Jazz Festival em 1989. Os talentosos João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone) acompanham o trio há anos e garantem toda a gama sonora que transformou o Paralamas num patrimônio da nossa música.

No repertório do PDS um caminhão de hits que inclue “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “Aonde Quer Que Eu Vá”, “Romance Ideal”, “Vital e Sua Moto“, “Óculos”, “Me Liga”, “O Beco”, “A Novidade” e “Ela Disse Adeus”.

Por sua vez, o IRA! tem a força motriz no vocalista Nasi e no guitarrista Edgard Scandurra, líderes e fundadores da banda que tem ainda na formação Johnny Boy (baixo) e Evaristo de Pádua (bateria). Com discos emblemáticos como “Vivendo e Não Aprendendo” (1986), “Psicoacústica” (1988) e “Isso é Amor” (1999) o quarteto têm o rock nas veias (clichê) tocando com furia e entregando aos fãs grandes performances num espetáculo envolvente no qual a guita do Scandurra é soberana conduzindo a banda com maestria.

Os caras não deixarão de fora clássicos como “Dias de Luta”, “Envelheço na Cidade”, “Flores em Você”, “Tarde Vazia”, “Eu Quero Sempre Mais”, “Dias de Luta”, “Núcleo Base”, “O Girassol”, “Rubro Zorro” e “Longe de Tudo”.

SERVIÇO

Os Paralamas do Sucesso e IRA!

Dia 17 de novembro – 22 horas

Vibra SP

Av. das Nações Unidas, 17.955 – São Paulo

Classificação: 18 anos

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/paralamas-e-ira-11742