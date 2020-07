Roberto Swan se apresenta em live do Quintas & Quintais

Nesses sete anos de trajetória a TG arregimentou fãs e críticas elogiosas. Os álbuns “Threshold” e “Bloom” são referências no estilo sempre apresentando inovações sonoras. “Bloom” em relação à “Threshold” é mais ácido com “riffs irrefreáveis, arpejos eletrizantes, vocais suaves e delays distorcidos por toda parte”.

Outras inovações sonoras vieram no começo do ano com o single “Whirlwind, Heat & Flash” o qual escanra de vez a influência do surf rock, post punk e fundindo a sonoridade do Tauting Glaciers com o trap melódico.

Na live especial para o Q&Q do Centro Cultural Penha Roberto Swan empunha a guita, prepara o mic ladeado pela programação em MIDI, sintetizadores e um drum machine.

Set List do Roberto Swan – Tauting Glaciers

Whirlwind, Heat & Flash

Adore

Hyper

Bloom

Exciter

Quasi

Dancingly

Brava

On Discussing Wolves

Gatekeeperho

Dia 23 de julho – Tauting Glaciers (Roberto Swan)

20 horas

