Roberta Miranda no Tom Brasil

Em mais de trinta anos de carreira Roberta Miranda vendeu em torno de 22 milhões de discos sendo que logo no seu álbum de estreia, em 1986, ultrapassou a marca de 1.750.000 cópias. Seus vídeos no Youtube já foram vistos mais de 146 milhões de vezes. Números extraordinários que conferiram à cantora o título de “Rainha Sertaneja”.

Sem medo de ousar e sempre rompendo barreiras lançou em 2001 o álbum “Tudo isso é Fado”, com regravações de clássicos da música lusitana numa homenagem à Amália Rodriguez. Por sinal eu estava na coletiva de lançamento desse disco e me acabei de tomar Vinho do Porto. Na extensa discografia de Roberta Miranda se destacam “Sol da Minha Vida”, de 1992, “Paixão”, de 1998, “Caminhos”, de 1999, “Histórias de Amor’, de 2001 e “Alma Sertaneja”, de 2004. O mais recente trabalho da paraibana é “Os Tempos Mudaram (Ao Vivo)”, de 2017.

Além de musicista Roberta é também escultora e pintora e em 2015 venceu na categoria Melhor Cantora de Canção Popular na 26ª Edição do Prêmio da Música Brasileira. A produção do show está impecável no qual o cenário conta com uma iluminação especial e dinâmica e um jogo de luzes que embala a cantora na interpretação de grandes sucessos. No repertório estão “Meu Dengo”, “São Tantas Coisas”, “Majestade O Sabiá” e “Vá Com Deus”.

Lançamentos recentes, como “Minha Vida é Você”, “Saudade Infinita” e a regravação de “Tô na Mão de Deus” também serão interpretadas. Uma noite inesquecível que ficará nos corações e mentes dos fãs deste verdadeiro patrimônio da música brasileira chamado Roberta Miranda.

Serviço

Roberta Miranda

Dia: 28 de setembro – 22 horas

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281

Classificação: 16 anos

Ingressos a partir de R$ 64,00

www.grupotombrasil.com.br