Ritchie no Teatro Bradesco

Foto: Divulgação

O cantor faz show de encerramento da turnê A Vida Tem Dessas Coisas

No próximo dia 6 de dezembro o cantor, compositor e instrumentista Ritchie faz apresentação única no Teatro Bradesco, em São Paulo no encerramento da turnê “A Vida Tem Dessas Coisas”. O britânico mais brasileiro do pedaço leva para o palco da zona oeste canções atemporais como “Menina Veneno”, “Voo de Coração”, “Casanova”, “Pelo Telefone”, além daquela que empresta o nome à tour.

Richard Court, nome de batismo do cara, nasceu em Londres, Inglaterra, e veio para o Brasil no começo dos anos 70. Excelente instrumentista integrou o Vimana, grupo de rock progressivo, o qual trazia na formação original Lulu Santos e Lobão que, assim como Ritchie se tornaram expoentes do pop-rock brasuca oitentista. A turnê marca, além dos 50 anos de carreira do britânico, os 40 anos de lançamento de “Voo de Coração”, álbum com seus maiores hits.

Com o sucesso o cantor teve execuções maciça nas rádios e TVs, além de presença constante nos programas de auditório da época. Outro fator importante que catapultou o músico ao estrelato foram as participações em trilhas das novelas da Globo como “Casanova” (Champagne), “A Mulher Invisível” (Corpo a corpo), “Shy Moon” (Um sonho a mais), “Só Pra o Vento” (A gata comeu), “Coisas do Coração” (Roque Santeiro), “Transas” (Roda de fogo), “À Sombra da Partida” (Vale Tudo), “Um Homem em Volta do Mundo” (Cara e coroa) e “Fala” (A Favorita).

A tour concorrida em todo o Brasil reuniu um timaço para levar aos fãs um espetáculo de alto nível, com muita tecnologia e à frente de seu tempo, como Ritchie sempre foi. A faixa de seu primeiro trabalho falava sobre computadores pessoais e hologramas, que na época mal existiam.

Alexandre Arrabal e Kiko Dias assinam a direção de arte, com design de luz high tec de Césio de Lima e direção geral de Jorge Espírito Santo levando ao público um show inesquecível.

SERVIÇO

Ritchie

Encerramento da tour A Vida Tem Dessas Coisas

Dia 6 de dezembro – 21 horas

Duração: 90 minutos

Classificação: Livre

Ingressos a partir de R$ 64,00

Teatro Bradesco do Shopping Bourbon

Rua Palestra Itália, 500 – Perdizes – São Paulo – SP

Inf: https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/ritchie-a-vida-tem-dessas-coisas-ultimo-show-da-turne-13639