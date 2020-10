Rir de Si Mesmo é o melhor negócio

Responda rápido. Ao assistir um filme ou espetáculo teatral, os quais retratam o cotidiano de casais, você já não se perguntou quantas vezes aquela situação não aconteceu com você. Provavelmente algumas ou muitas. A verdade é que pra quem tem um relacionamento ver sua vida retratada nos palcos ou telas é algo mais ou menos normal. É o tal “a arte imita a vida ou vice-versa”. E quantas vezes você já não riu das crises, várias delas ridículas, ao lado do parceiro (a). Rir de si mesmo e perceber que as coisas podem ser mais leves e resolvidas na boa é a melhor solução.