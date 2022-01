Rionegro & Solimões gravam novo DVD em Goiânia

“O nome não poderia ser diferente. Todo artista precisa dar continuidade a sua história através de sua obra e é exatamente isso que estamos fazendo, continuando a nossa história na música sertaneja brasileira”, explica Rionegro.

Apesar de mineiros de Claraval e tendo formado a dupla em Franca, interior de São Paulo escolheram Goiânia pela importância da cidade para a música caipira/sertaneja. “Escolhemos Goiânia por conta de ser a capital do nosso gênero e por grandes artistas morarem lá. Goiânia é a vanguarda sertaneja”, acrescenta Solimões.

“A História Continua” foi registrado no Espaço Dois Ipês trazendo 10 faixas com tudo o que o tem de melhor no sertanejo, entre modas animadas e dançantes. Do sertanejo raiz ao atual e pitadas de country music o DVD contou com um time de peso na produção. A direção de vídeo trouxe a assinatura de André Caverna, da Caverna Filmes, produção musical de uma referência no meio: Junior Melo e produção executiva da Mega Produções Artísticas, dos tarimbados Cláudio Roberto e Manolo Boaventura. É claro que não faltaram participações especiais. Estão lá emprestando seus talentos Gusttavo Lima, Henrique e Juliano e Jorge e Mateus. Agora é aguardar o DVD nas lojas ou e-commerce e sair dançando na sola da bota e na palma da mão.