Rionegro e Solimões gravam novo DVD em Minas Gerais

Foto: Divulgação

Os sertanejos fizeram uma apresentação inesquecível

Quem compareceu à casa de espetáculos Casteli Master, em Uberlândia, MG, na última terça-feira, 3 de outubro, terá muito que relembrar. A data marcou a gravação do novo DVD dos sertanejos Rionegro e Solimões. Neste sexto registro videográfico a dupla fez uma apresentação memorável, mostrando uma interação irretocável com o público que lotou a casa mineira.

Conhecendo a trajetória dessa dupla que figura entre as maiores da música sertaneja não poderíamos esperar nada diferente. Afinal de contas os mineirinhos têm uma carreira de 34 anos, mais de 400 canções gravadas, dezenove álbuns, já realizaram aproximadamente 9.000 apresentações e quinze milhões de cópias vendidas. Números impressionantes.

Além disso, já tiveram inúmeras músicas em trilhas de novelas globais como “Peão Apaixonado” (Laços de Família, em 2006), “Floresce” (Cabocla, em 2004), “Na Sola da Bota” (América, em 2005) e “Vida Louca” (A Favorita, em 2008).

Falando no novo DVD, “Rionegro e Solimões em Uberlândia” (ainda sem data de lançamento) é mais um momento importante na carreira da dupla. Produção musical de Juninho Melo, direção de vídeo de André Caverna, com produção executiva e direção-geral de Manolo Boaventura e Cláudio Roberto só corroboram o alto nível do DVD.

O repertório com 21 músicas, sendo 10 inéditas, trouxe grandes sucessos e a participação especial de artistas de várias gerações da música sertaneja.

Bruno e Marrone soltaram as vozes em “Ativou a Saudade”, as irmãs Maiara e Maraísa emocionaram a plateia num dueto bacanudo em “Coisa de Quem Quer Voltar” e Luan Pereira, uma das boas novidades da cena caipira, mandou o vozeirão em “Cowboy Chora”.

“Rionegro e Solimões em Uberlândia” enriquece ainda mais a história dessa dupla que é patrimônio da música sertaneja.