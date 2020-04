Rionegro e Solimões fazem live solidária neste sabadão

Em tempos de pandemia com a qual devemos tomar todo cuidado, nos resguardando em casa, os mineirinhos vêm embalar os fãs com muita música, celebrar 31 anos de carreira e ainda arrecadar verbas e donativos para instituições de caridade.

O clima de festa toma conta com os grandes sucessos da dupla. Entre novas e antigas cantarão “Frio da Madrugada”, “Como Esquecer Um Amor”, “O Cowboy Vai Ter Pegar”, “De São Paulo a Belém”, “Bate o Pé”, “Sola da Bota”, “Arruma Essa Casa” entre outras

Evidentemente que todos os cuidados serão tomados por Rionegro e Solimões, respeitando e seguindo as orientações dos órgãos de saúde. O duo será acompanhado apenas por dois músicos que farão os arranjos no violão e na sanfona, devidamente distanciados para evitar a propagação do Covid-19.

“Estamos tomando todas as medidas recomendadas pela OMS. Queremos uma live bonita, que anime o público, mas que também esteja dentro das normas de segurança”, detalha Rionegro.

Já que as lives se tornaram uma febre nas redes sociais nas últimas semanas com milhares de visualizações os mineiros também devem ter grande audiência. “Estamos realmente muito empolgados para fazer acontecer. A Live vai ajudar muita gente e a emoção tomou conta da gente desde já, nos preparativos desta grande festa”, comenta Rionegro. “Os fãs não poderão perder essa ocasião. Estaremos atendendo alguns pedidos ao vivo, por tanto, bora participar, galera”, completa.

Então é isso. Você não sai de casa. Respeita a quarentena e deixa a sonzeira rolar com Rionegro e Solimões.

A live da dupla acontece neste sábado, às 19 horas no Youtube.

Anota ai: https://www.youtube.com/user/rnegroesolimoes