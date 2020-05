Rionegro e Solimões de casa nova

Rionegro e Solimões, uma das melhores duplas sertanejas do Brasil, passa a integrar a partir de agora o cast da Mega Produções Artísticas. A nova casa é um dos principais escritórios de gerenciamento do Brasil, tendo à frente Cláudio Roberto Santos e Boaventura Oliveira, cuidando das carreiras de nomes importantes da música popular como May e Karen e Diego e Arnaldo.