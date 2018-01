Rhapsody volta ao Tom Brasil

“Depois de tantos pedidos de nossos fãs, que nos encontraram em todos os shows, nossos managers encontraram um tempo para planejar esta segunda turnê em toda a América Latina. Apresentaremos alguns shows épicos que você não pode perder por qualquer motivo e, mais uma vez, músicas que nunca tocamos antes. Também vamos tocar todos os nossos maiores sucessos!”, disse o vocalista Fabio Lione.

O Rhapsody realizou shows em festivais europeus como Graspop (Bélgica), Sweden Rock e Leyendas del Rock (Espanha), apresentando uma série de clássicos como ‘Emerald Sword’, ‘Land Of Immortals’, ‘Dawn Of Victory’, ‘Lamento Eroico’, ‘Holy Thunderforce’ e muitos mais.

As influências da Rhapsody incluem trilhas sonoras orquestrais épicas, compositores clássicos como Vivaldi, Bach, Beethoven, Paganini, música renascentista e folclórica. Esses elementos fizeram do Rhapsody uma banda única no mundo do metal e, graças à sua magia, reuniu muitos fãs ao redor do mundo e inspirou muitas outras bandas.

Serviço:

Local: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, nº 1281 – Chácara Santo Antônio

Data: 7/01/2018

Horário de início do show: 20h

Horário de abertura da casa: 2h antes do espetáculo

Censura: 14 anos