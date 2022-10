RF Force: a nova cara do velho metal

class="x_ContentPasted0">Criado em São Paulo e integrado “por caras que queriam lançar material próprio inspirado em Judas Priest e Iron Maiden”, o RF Force tem feito cabeças e pescoços de fãs do Metal tradicional. À frente do quinteto está o guitarrista Rodrigo Flausino e ladeado por Marcelo Saracino (vocal), Daniel Iasbeck (guitarra), Ricardo Flausino (baixo) e Lucas Emídio (bateria) vem lançando singles e clipes nas redes sociais com grande aceitação do público.

Músicos bastante experientes que já passaram por bandas como Exxótica, Secos & Molhados e Scenes From a Dream os caras não acreditam num “resgate” do metal oitentista, pois ícones como os já citados Judas e Iron deixam seu legado de pai para filho.

“O Metal Tradicional nunca morreu. Acredito que nunca morrerá. Junto com o Thrash, o metal tradicional é o gênero que tem mais fãs da música pesada no mundo”, diz o guitarrista Rodrigo Flausino.

Segundo ele, jovens estão curtindo o estilo, mesmo que não seja modinha. “Nosso clipe “Old School Metal” retrata bem isso. Não tem como esse legado deixar de existir”, atesta.

Em agosto o grupo abriu o show dos australianos do Airbourne, no Fabrique Club. Numa apresentação competente mostraram o quanto são uma banda de palco, empolgando a galera.

“O público respondeu de forma muito positiva. Assim como quando tocamos com o Angra. Modéstia à parte nossa banda tem grande poder de fogo ao vivo e esses shows provaram isso. A galera não nos conhecia, participou do show todo cantando e respondendo muito bem aos sons. Fizemos um medley com Accept, Sabbath, Iron e Judas, pois nós temos pouco tempo pra apresentar nossas músicas. Ao mesmo tempo, é importante pra dinâmica do show ter músicas que o público já conhece”, atesta Rodrigo Flausino.

Abaixo entrevista completa com Rodrigo Flausino e o vocalista Marcelo Saracino.

Regional News – Bem, evidentemente pra começar a pergunta básica. Como surgiu a RF Force? E podemos dizer que se trata de um super grupo (muita gente não gosta do termo), já que vocês estão na estrada há um bom tempo. Cada um já tocou ou toca em outras bandas.

RF Force – Nós nos conhecíamos há algum tempo, principalmente no meio cover. Surgiu então a ideia de lançarmos algo autoral inspirado no que nossos ídolos faziam. Obrigado pelo “super grupo”, mas somos apenas caras que curtem tocar e já tocamos há bons anos por aí com nossas bandas. Muitos nos conhecem seja pela Children Of The Beast (Iron Maiden Cover), seja pela Heaven & Hell, Hardstuff, Scenes From a Dream, The Hammer, e assim por diante.

RN – O RF Force bebe na fonte do metal setentista e oitentista e percebemos uma retomada do gênero vide o chamado New Wave Of Tradicional Heavy Metal (NWOTHM) que a partir do meio dos anos 2000 revelou bandas muitos legais como Skull Fist e Enforcer. Há algum motivo pra essa reativada no estilo, uma vez tem muita gente curtindo o metal das antigas.

RF – Apesar de modas, tendências e épocas, o Metal Tradicional nunca morreu.Acredito que nunca morrerá. Junto com o Thrash, o Metal Tradicional liderado por Judas e Iron são está entre o que tem mais fãs da música pesada no mundo. Não tem como um legado desses deixar de existir. É música que passa de pai pra filho. Sempre vimos jovens de 20 e poucos anos ou menos curtindo, mesmo que não fosse moda. Nosso clipe da “Old School Metal” retrata bem isso inclusive.

RN – O álbum de estreia homônimo foi lançado em formato físico e digital. Naturalmente que lançar em mercado europeu é tentar marcar o nome da banda no Velho Continente. E no concorrido mercado americano há planos futuros de lançar na Terra do Tio Sam?

RF – Nosso selo europeu também distribui na América e Japão. Recebemos mensagens de fãs dos EUA perguntando quando vamos pra lá, ou pedindo material. Nosso CD está na terra do tio Sam.

RN – Vocês estão ao longo dos últimos meses lançando clipes. Muito bem produzidos. Tem algum que curtam mais? “The Beast and The Hunter” é uma porrada sonora e videocliptica.

RF – Eu particularmente curto a mensagem que passamos no clipe da Old School. Mas também adoro como apresentamos a banda às pessoas no clipe da “Fallen Angel”. São meus dois vídeos favoritos. Ambos trabalhos em conjunto com o amigo XTudo.

RN – Os temas são profundos e bastante fortes como guerra e estupidez humana. Como é o processo de composição do grupo?

RF – Não temos uma regra, mas no geral primeiro vieram ideias instrumentais, na sequência melodias vocais e então as letras. Mesmo que houvesse uma ideia original de um integrante, nós discutimos arranjos pra chegar num denominador comum e deixar o som com a identidade da banda como um todo.

RN – Vocês abriram o show do Airbourne (única apresentação dos australianos no Brasil). Como foi feito o convite? Rolou uma brodagem com os caras. Só fiquei na febre que vocês não tocaram “Balls To The Walls”, do Accept na integra. Há alguma música que mais representa o que é o som da banda? Tipo “Old School Metal”?

RF – Foi muito massa. Eu falei um pouco com o batera e com o baixista. Os caras são tranquilos, na deles, mas cordiais. Eu ví o Manifesto divulgando e lancei a ideia pra eles de abrirmos. Funcionou e muito. O público respondeu de forma muito positiva, assim como quando tocamos com o Angra. Modéstia a parte nossa banda tem grande poder de fogo ao vivo e esses shows foram a prova disso. A galera que não nos conhecia participou do show todo cantando e respondendo muito bem aos sons. Fizemos um medley com Accept, Sabbath, Iron e Judas pois nós temos pouco tempo pra apresentar nossas músicas. Ao mesmo tempo, é importante pra dinâmica do show ter músicas que o público já conhece. Então achamos que o medley foi um melhor caminho. Agora, é difícil escolher apenas uma música que nos represente. “Fallen Angel”, “Old School Metal” e “The Beast and the Hunter” são talvez as minhas favotiras, mas a galera adora quando tocamos “Creeps of the World”, “Beyond Life and Death” e “M.O.A.B.”. O importante é ter opções no repertório.

RN – Como vocês avaliam o cenário da música pesada no Brasil?

RF – Muitos integrantes de bandas que amam metal e amam tocar, público não muito afim de sair para conferir a maioria das bandas – a não ser as mais consagradas principalmente gringas. Salvo raras exceções como a galera que curte Crypta e Project 46 que é um público legal. A maioria das bandas precisam tocar ao vivo pra crescer, mas conseguem espaço e interesse de produtores apenas as grandes. Seguimos buscando alternativas.

RN -Planos futuros do RF Force?

RF – Marcar shows e mais shows em diferentes cidades e países e preparar o próximo álbum com força total.

CR – Um recado aí pra galera

RF – Sigam nossa banda nas redes, principalmente no Instagram e não deixem de vir conferir ao vivo. Indique a seus amigos e grupos de som.

