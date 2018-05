Revolução moral

O grande problema se dá em relação à variável do sistema, ou seja, exatamente o ser humano. Ele começa a perceber que se valer de seu intelecto para suplantar sua capacidade produtiva, e que nesse excedente consegue acumular recursos que acabam por subverter a ordem natural até então praticada no globo, e o trabalho perde a característica do essencial para a vida e o conforto e passa a fomentar o acúmulo de riquesas. É como tudo no universo, os excessos sempre prejudicam e se acentuam as degradações morais, ambientais, destruindo nossa casa Terra, como tanto temos falado nesses anos.

Enfim, muitos progressos, mas muitos retrocessos, aos quais a própria imperfeição nos lança. As luzes de Henry Ford iluminem nossa intelectualidade. Mais do que isso a linha de automatização de nossa moral.