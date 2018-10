Revival recorda bons tempos da Rainbow

A frente do projeto estão Willian Roma e Dj Banana que contam como surgiu a ideia de organizar esse revival. “A ideia surgiu em um bate-papo de mesa em uma lanchonete de São Paulo. Passamos tudo para o papel e virou uma realidade. Nosso objetivo é trazer a galera que curtiu aquela época. Estamos no segundo lote de venda de ingressos e aguardamos cerca de duas mil pessoas compareçam na Hoower”, disse Dj Banana.

De acordo com o Willian Roma, tem sido prazeroso tocar esse projeto e trazer de volta a Caieiras o nome de uma casa noturna que fez muito sucesso e faz parte da história de muitos caieirenses e demais pessoas da região. “Conseguimos reunir o staff da primeira, segunda e terceira versão da Rainbow e vamos fazer essa grande festa em Caieiras e região. O revival está sendo muito comentado e é grande a nossa expectativa. São quase 40 anos de existência com os Djs Talico e Banana que fizeram história nas noites de Caieiras”, disse Willian.

Durante o bate-papo, Dj Banana disse que a esse será o primeiro de muitos revival da Rainbow. “Vamos dar sequência com certeza. Esse será o primeiro de muitos que vão pintar por aí. Aproveitamos para agradecer o Sergio Luiz de Araújo, o ‘Buti’, que deu início a história dessa casa noturna de sucesso”, pontuou.

Dj Talico, um dos primeiros disc jockey da Rainbow, aproveitou para convidar a galera a participar dessa festa. “Vamos relembrar os velhos tempos com muito flash back e flash house. Contamos com a presença de todos nessa grande festa e porque não dizer encontro de velhos amigos”, disse Dj Talico. Também estarão presentes no revival os Djs Julinho e Rogério e o Lj Hélio.

O revival será em 14 de novembro na Hoower que fica na Avenida Altina, nº 2, Jardim Vera Tereza, em Caieiras. Mais informações pelos telefone (11) 4605-6361 ou (11) 93016-6375.