Revelação da MPB se apresenta no Teatro de Caieiras dia 23

A atração faz parte do Projeto Quintas Culturais, ação da Prefeitura de Caieiras, por meio da Secretaria de Ação Cultural e Turismo, em prol da valorização da cultura e do artista caieirense. “Eu estou ansioso para me apresentar neste projeto e sou muito grato por isso, pois o público de Caieiras me acolheu e abraçou minha proposta com muito carinho. É bom saber que minha arte realmente ‘atravessa’ alguém. Quando a música não é travessia, é mergulho. E eu busco transmitir as duas sensações para as pessoas”, conclui Antevez.

Um verdadeiro mergulho interno que nos permita refletir sobre nossos desejos e maneiras de lidar com nossos conflitos íntimos no mundo contemporâneo; tudo isso através da música. É assim que o cantor, compositor, instrumentista e arranjador Antevez Machado define suas composições musicais em um novo cenário da MPB.

Vida na música começou cedo

Gaúcho radicado em São Paulo, o jovem Antevez conta que entrou para o universo musical aos nove anos de idade, ao se apresentar em festivais regionais de música gaúcha. “Aos 13 anos, eu descobri novos estilos musicais como o rap, o qual dialogava muito com a realidade em que eu estava inserido. Já durante a minha adolescência, eu tentei formar algumas bandas e, passado um tempo, eu acabei vindo para a capital paulistana, onde trabalhei em outras áreas por um período e agora resolvi ‘tirar da gaveta’ minhas canções”, completa o cantor.

Influenciado pelo Tropicalismo, Clube da Esquina, Jazz e Música Pampeana (gaúcha), o artista traz em sua sonoridade um reflexo de suas origens e influências, além de se mostrar um cancioneiro moderno, preocupado com o seu tempo e as questões internas do ser humano. Acompanhado de seu violão, em um tom intimista e sincero, Antevez já foi atração em São Paulo no 22o Festival Satyrianas, em 2021, e na exposição fotográfica Olhar di Quebra, em 2022, no espaço Fábricas de Cultura Brasilândia.

Serviço

Show Antevez Machado

Local: Teatro Municipal de Caieiras Maestro Sérgio Valbusa (TEMUCA): Av. Marcelino Bressiani, 178, Vila Gertrudes, Caieiras

Horário: a partir das 20h

Entrada gratuita

