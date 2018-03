Retrovisor eletrocrômico

Por meio de sensores e de forma automática ele acerta o brilho ofuscante projetado pelo farol alto do carro atrás, minimiza a incidência desta luz ao ajustar o escurecimento do espelho do retrovisor, evitando o ofuscamento da visão do condutor.

Vários carros zero km já estão saindo das fabricas com este retrovisor, mas é possível fazer a troca do conjunto de espelhos convencional para o eletrocrômico. Para isto é necessário procurar redes especializadas para a realização do serviço, devido às diversas adaptações elétricas que deverão ser feitas.