Retorno: novo Audi RS 4 Avant estreia no Salão de SP 2018

Detalhes esportivos na parte externa

Os designers se inspiraram em diversos detalhes esportivos usados no Audi 90 quattro IMSA GTO ao projetar o RS 4 Avant. A frente apresenta entradas de ar sólidas com uma estrutura em colmeia típica dos modelos RS e uma ampla grade Singleframe. Em comparação com o A4 Avant, as caixas de rodas, que foram ampliadas em 30 milímetros cada, também são destacadas pelos relevos quattro. Na traseira, o difusor, as saídas de escapamento ovais e o spoiler de teto, equipamentos específicos da linha RS, compõem um visual ousado. A pintura exclusiva azul Nogaro com efeito perolado remete à primeira geração do modelo. O novo Audi RS 4 Avant traz rodas de liga leve de alumínio de 20 polegadas.

De 0 a 100 km/h em 4,1 segundos, suspensão esportiva RS e Audi drive select

No novo RS 4 Avant, o motor V6 biturbo oferece uma potência 450 cv. Seu torque máximo de 600 Nm – 170 Nm a mais do que seu predecessor – é atingido em uma ampla faixa de rotação, entre 1.900 e 5.000 rpm. Com esse conjunto o RS 4 acelera de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e sua velocidade máxima é de 280 km/h.

A potência do 2.9 TFSI é transferida para o sistema de tração permanente quattro por meio de um câmbio de oito velocidades tiptronic com tempos de trocas de marcha otimizados, afinado especialmente para a condução esportiva. O consumo médio de combustível é de 8,8 litros a cada 100 quilômetros, o que representa um aumento de 17% na eficiência em relação ao modelo anterior. O novo RS 4 Avant pesa 1.790 kg, sendo 80 kg mais leve que o antecessor.

A suspensão esportiva deixa o RS 4 Avant sete milímetros mais baixo do que o S4. A suspensão esportiva RS, mais o Controle de Direção Dinâmico (DRC), os freios de cerâmica e o volante específico da linha RS estão disponíveis como opcionais. Os motoristas poderão criar sua própria experiência pessoal de direção usando o Audi drive select, equipamento de série.

Cabine de corrida digital e materiais de qualidade na parte interna

A parte interna preta destaca o caráter esportivo do RS 4 Avant. Os assentos esportivos com costura em padrão de colmeia, o volante multifuncional com base plana, a base do câmbio automático e as faixas iluminadas do painel trazem o emblema RS. No Audi virtual cockpit, gráficos específicos da linha RS fornecem informações sobre força G, pressão dos pneus e temperatura, bem como potência e torque.

Em sua configuração básica, o compartimento de bagagem do novo RS 4 Avant oferece 505 litros, valor que sobe para 1.510 litros com os assentos são rebaixados. A tampa do porta-malas tem acionamento elétrico.

O novo Audi RS 4 Avant estará disponível no Brasil no primeiro semestre de 2019.