Retomada de obras da ETE depende da Justiça

A Sabesp inaugurou em setembro deste ano uma das duas ETEs, Estação de Tratamento de Esgoto, que deveriam ser entregues em 2013. A unidade de Laranjeiras entrou em operação, mas a maior delas que fica às margens da Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, no Serpa, continua com as obras paralisadas.