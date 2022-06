Resumo Legislativo de Caieiras

Juninho – Indicação 952/2022

Estudos visando à possibilidade de criar um aplicativo para regularizar a situação e/ou comunicar sobre poda de árvores.

Fabricio Calandrini – Indicação 948/2022

Estudos visando à possibilidade de colocar filtros nos bueiros, especialmente, nas ruas onde acontecem feiras e eventos.

Alemão da Barroca – Indicação nº 1004/2022

Estudos visando à possibilidade de disponibilizar filtros de água potável em cada unidade dos centros esportivos de Caieiras.

Lagoinha Josi – Indicação 1062/2022

Reparo asfáltico com a equipe tapa-buraco por toda extensão da Rua das Hortênsias, no Jardim dos Eucaliptos.

Zefinha – Indicação 1055/2022

Implantar uma unidade do “serviço de convivência e fortalecimento de vínculos da proteção social básica” no local do Cras – Vila dos Pinheiros.

Dr. Panelli – Indicação 1051/2022

Colocação de um braço com luminária no poste localizada na Estrada Santa Inês, km 11, altura do nº 6.221 – bairro Santa Inês.

Eudes – Indicação 1016/2022

Fazer toda a sinalização viária de solo: faixas, lombadas e caixas-amarela/área de conflito, por inteira extensão da Avenida Paulicéia.

Prô Josie – Indicação 1050/2022

Estudos visando à possibilidade de retomada do programa “Caieiras Tech” de intermediação de estágios.

Siga o Rnews nas redes sociais