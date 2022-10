Resultado das Eleições 2022: veja como acompanhar a apuração em tempo real

A votação no primeiro turno das Eleições 2022 para presidente, governador, senador e deputados aconteceu sem grandes interrupções pelo Brasil todo.

Apuração em tempo real

Baixar app Resultado da Eleição 2022

Pelo aplicativo Resultado, qualquer pessoa poderá acompanhar a apuração dos votos nos 26 estados e no Distrito Federal. Uma versão da ferramenta também pode ser acessada diretamente em uma página da internet.

No dia da eleição, as consultas podem ser feitas por nome da candidata ou do candidato ou pelo cargo em disputa. O aplicativo informará, em tempo real, os nomes de quem for eleito ou daqueles que vão disputar o 2º turno. Também será possível verificar os índices de comparecimento e abstenção, a quantidade de votos válidos, brancos e nulos, além do número de seções totalizadas. O app está disponível nas lojas Android e iOS.

O eleitorado poderá acompanhar ainda informações sobre as urnas eletrônicas, como os Boletins de Urna e o Registro Digital de Voto. A divulgação dos votos começará às 17h, no horário de Brasília. Este ano, o horário das eleições será unificado em todo o país e, por isso, a apuração dos resultados já poderá ser conferida após o encerramento da votação, sem necessidade de aguardar o encerramento em estados com o fuso horário diferente do de Brasília, como ocorria em anos anteriores.

Todos os aplicativos do TSE podem ser baixados gratuitamente na App Store e na Play Store. A Justiça Eleitoral orienta que os apps Boletim na Mão, Pardal e e-Título sejam baixados antes dos dias 2 e 30 de outubro, que são as datas do primeiro e do segundo turno das eleições. Isso evita que o sistema fique sobrecarregado e facilita o uso dos aplicativos.

Acompanhe pela internet

As informações poderão ser comparadas com os dados disponibilizados na internet no mesmo dia da votação, por meio do aplicativo Resultados, também da Justiça Eleitoral, ou na página Resultados, do TSE.

Boletim na Mão

Outro app é o Boletim na Mão, que permite a qualquer pessoa consultar o boletim de urna, logo depois do fechamento das seções eleitorais, a partir das 5 horas da tarde de domingo. O boletim de urna traz informações como o total dos votos para cada candidato, os votos nulos e em branco, e as abstenções.

O aplicativo Boletim na Mão está disponível nas lojas Android e iOS.

*Com informações do TSE, Techdoido e Agência Brasil.

