Restrições em SP foram retiradas. Comércio, bares e restaurantes voltam a funcionar

Medida vale a partir do final de semana dos dias 6 e 7 de fevereiro nas regiões da Grande São Paulo, Araçatuba, Araraquara, Baixada Santista, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Registro, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e Sorocaba. Todas as outras, que estão na Fase 1 – Vermelha, devem permanecer sem o funcionamento das atividades econômicas não essenciais.

Decisão foi tomada após uma redução “lenta, mas progressiva” nos indicadores de evolução da pandemia. Governo estadual não descarta, porém, que medidas mais duras sejam tomadas próximo a data em que seria comemorado o Carnaval, mesmo com o cancelamento do ponto facultativo do feriado.

Na etapa laranja, academias, salões de beleza, restaurantes, cinemas, teatros, shoppings, concessionárias, escritórios podem funcionar por até oito horas diárias, com atendimento presencial limitado a 40% da capacidade, com início às 6h e encerramento às 20h. Os parques também estão liberados nesta fase. O consumo local em bares está totalmente proibido.

A venda de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência só pode ocorrer entre 6h e 20h. Somente a partir da fase verde, a mais branda, é que essa comercialização poderá voltar a ser feita sem restrições.

A fase vermelha só permite serviços como farmácias, mercados, padarias, lojas de conveniência, bancas de jornal, postos de combustíveis, lavanderias e hotelaria. Bares, restaurantes, lojas de rua, shoppings e demais atividades não essenciais só podem atender em esquema de retirada na porta, drive-thru e entregas por telefone ou aplicativos.

A reclassificação do Plano SP está prevista para sexta (5), com vigência a partir da próxima segunda (8). De acordo com a classificação atual, 82% da população do estado está na fase laranja, e 18% na etapa vermelha.