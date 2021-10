Respeito é para todos

Mas já que ela existe uma necessidade incontida em estabelecer datas para homenagear determinadas pessoas ou classes de pessoas, não dá para deixar passar em branco o Dia Nacional do Idoso, celebrado em todo Brasi em 1.º de outubro.

Na verdade, ainda estamos na fase de chamar atenção para o quão devemos respeito as pessoas mais velhas, independente da ocasião, lugar ou circunstância.

São deslizes que cometemos no cotidiano, talvez até mesmo ser perceber ou de forma costumeira, mas que não dá para ignorar se tratando de seus direitos e prerrogativas.

Isso envolve desde as ações mais simples, como vagas em estacionamento, onde por exemplo, idosos embora tolhidos em seu direito às vagas especiais, se deparam com algum decrépito, quando não o veículo do próprio poder público e até lixeiras ou caçambas, ocupando as vagas mais próximas demonstrando que talvez seja somente o tempo, mesmo, o grande instrutor dos aproveitadores, porque somente quando se virem em tal condição, irão perceber seu estado de ignorância, se é que se recordarão de sua conduta no passado, nem tão distante.

O que dizer então daqueles que, mesmo indefesos devido as fragilidades impostas pela idade, apanham, seja num assalto, seja pelo próprio familiar de forma covarde. Mesmo que assegurados por um estatuto estão, muitas vezes descobertos, exemplos não faltam deles sendo vítimas de alguma agressão e desrespeito.

Por isso, longe de ser apenas uma homenagem, a data deve conscientizar e a nós cabe rendermos a eles nossa gratidão existencial, uma vez que estamos nesse mundo, depois da vontade de Deus, graças a eles, cada um por sua genealogia.

Vovôs, vovós, titios, titias, papais e mamães, enfim, todos que se julgam ou já são idosos, nosso muito obrigado por tudo, pela experiência, por estarmos aqui por vocês, hoje e sempre.