Respeito ao meio ambiente, pela vida

Os homens ainda tem se dado ao luxo de enganaram-se no sentido de que a Terra se recupera em função de suas necessidades.Veículos com motores de dez cilindros, o consumismo desenfreado, o apego à matéria, e desenvolvimento dom materialismo capital, da aquisição descomedida, do ter em face do ser. Do eu tenho, ao invés do eu sou. No dia 5 de junho, se comemora o dia do meio ambiente. Embora talvez não possamos ter seus limites exatamente definidos, talvez possamos, muito depressa, é constatar que é necessário na verdade compreender o que seja respeito, e então, fazermos ao pó próximo àquilo que desejamos a nós mesmos.