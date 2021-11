Respeitando o amargo da lima-da-pérsia

O suco desta fruta é prezado por suas diversas qualidades, sendo muito apreciado e utilizado na medicina popular como auxiliar da digestão. Tendo propriedades diuréticas, este caldo atua no tratamento de feridas gástricas, além de ter a reputação de combater o raquitismo. Já o chá feito a partir da casca fervida, quando tomado regularmente após as refeições, ajuda a prevenir as palpitações cardíacas.

Rica também em vitamina C, a lima-da-pérsia auxilia no aumento da imunidade. É indicada ainda para evitar retenções de líquidos, regular as funções intestinais e combater a estresse e a fadiga.

Em todos os casos, pede-se para seguir as orientações de um especialista antes de fazer uso da lima-da-pérsia para fins medicinais.