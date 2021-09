Reparos de veículos da prefeitura chegam perto de R$ 1 milhão

Embora ainda exista um grupo nas redes sociais que defenda toda equipe eleita e nomeada até porque fizeram parte da tropa de campanha, os mais atentos e interessados em acompanhar as ações e finanças da prefeitura, já perceberam que caíram na lábia da conversa e sedução política.

Um exemplo pode ser notado no Portal da Transparência da prefeitura de Caieiras com um forte prestador de serviços da municipalidade, Beto Seixas, que se mantém junto ao governo municipal desde a época do prefeito Roberto Hamamoto e continua recebendo um considerável montante de dinheiro público por seus serviços.

De acordo com o que está divulgado Portal da Transparência, de janeiro até 20 de setembro deste ano, a prefeitura destinou o valor de R$ 883.020,32 Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores Ltda Me. O gasto é com a manutenção de veículos e o valor não alcança as despesas com veículos alugados.

No mesmo site é possível ver qual e quanto foi gasto por auto e os valores são de causar espanto. A secretaria que mais gastou com esse serviço foi a de Educação destinando R$ 309.428,50. Na sequência, aparecem o Departamento de Obras com R$ 248.888,18 e o setor de Saúde com R$ 162.685,38.

Alvo da Justiça

Há 4 meses, o jornal Regional News divulgou uma matéria alertando para os gastos exorbitantes das prefeituras da região com eventos e manutenção de veículos, tendo contratos supostamente direcionados a empresa que pertencem ao empresário Carlos Alberto Seixas Toledo, que tem participação societária nas empresas Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores, Publicomunicacão Propaganda e Marketing Ltda, FB Produções e Eventos Ltda – EPP, e da Eventos Publieventos Ltda ME.

As matérias envolvendo os gastos das prefeituras da região com essas empresas sempre foram acompanhadas de apontamentos feitos por órgãos como Tribunal de Contas, Ministério Público e do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo.

A Aragon Comércio de Peças e Serviços para Veículos Automotores Ltda Me, aliás, é alvo da Justiça e do Tribunal de Contas por conta de um contrato no valor de R$ 4.507.174,00. Em ação Popular, o autor alega que “… Além da ilegalidade, a licitação está eivada de nulidade por flagrante direcionamento ao adjudicado Aragon, em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive já flagrada em investigação pelo Ministério Público de São Paulo (42.0568.0000009/2020-1).

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição. O mesmo ocorreu com o empresário Beto Seixas.