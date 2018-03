Repaginado, Toyota Etios 2019 chega com novidades

Nesta linha, o veículo mantém evolução consistente de seu line-up e agrega, ainda, novos itens para aprimorar estilo, condução e segurança. Neste quesito, toda a família, com exceção da X-STD, foi reforçada com os sistemas de controle de estabilidade (VSC), assistente de arranque em subida (HAC) e controle de tração (TRC). No quesito design e estilo, a moldura da grade central recebeu fino retoque na cor preta, a fim de harmonizar com o novo revestimento dos faróis e lanternas, com máscara negra.

Atenta a rápida transformação do segmento de compactos, a Toyota redesenhou o posicionamento da gama para atender as atuais necessidades dos clientes. As configurações centrais X, X-Plus, que substitui a XS, e XLS receberam novos e exclusivos itens de série. Assim, cada versão reforça sua própria identidade, a fim de atingir os diferentes perfis em cada faixa. Na linha 2019, a marca inseriu, ainda, uma versão exclusiva para vendas corporativas, a X-STD M/T. O Platinum mantém sua posição como topo de linha, enquanto o aventureiro Cross deixará de ser produzido a partir deste mês.

Desde seu lançamento, em setembro de 2012, o Etios foi reconhecido pelo DNA Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade. Com a escalada evolutiva dos últimos cinco anos, o carro obteve rápida resposta do mercado nacional e se tornou o modelo mais vendido pela Toyota no Brasil.

As vendas da linha Etios 2019 teve início em 9 de março, em toda a Rede de Concessionárias Toyota.

Versões e especificações

Para o novo modelo, a Toyota readequou o posicionamento do portfólio Etios e incrementou, pontualmente, toque de sofisticação em cada modelo, desde a entrada até a topo de linha.

O Etios 2019 seguirá, portanto, com cinco versões disponíveis para o mercado, tanto na carroceria hatchback quanto sedã. Os destaques diferenciais ficam visíveis nas opções X, X-Plus, que vem no lugar da intermediária XS, além da XLS. Na lista de aprimoramentos da X-Plus, em relação à anterior XS, foram incluídas rodas de liga leve aro 15 polegadas e luzes de setas nos espelhos retrovisores.

Para se destacar, a opção XLS vem com novo desenho de rodas. A repaginada neste quesito concedeu ao modelo um ar ainda mais elegante a todo conjunto.

A principal mudança estética na linha Etios 2019, incluindo hatchbacks e sedãs, é aparente ao observar o seu desenho frontal: do X até o Platinum, a moldura que envolve a grade central do Etios ganhou retoque na cor preta e amplifica a área do emblema. Esta alteração, além de considerar ganho em robustez aparente, faz uma combinação elegante com a máscara negra, que passará a cobrir faróis e lanternas do veículo.

Quando o assunto é estética, a Toyota simplificou o número de cores disponíveis para o Etios 2019. Configura como novidade cor super vermelho. Completam a linha, prata, branco pérola e sólida, preto e cinza.

Equipamentos

O modelo, partindo do X-STD, possui direção eletroassistida progressiva (EPS); ar-condicionado; abertura interna do porta-malas, no sedã, e abertura elétrico, no hatch; chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas; console central com dois porta-copos dianteiros e um traseiro; para-sol com espelho de cortesia para motorista e passageiro; alarme de advertência para portas abertas, chave na ignição e cinto de segurança; vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, sendo o do motorista com função auto-down; travas elétricas; entre outros itens de conforto, conveniência e segurança, além dos obrigatórios airbag duplo dianteiro e freios com sistema ABS de última geração. A versão X reúne todos os itens dispon& iacute;veis na X-STD e acrescenta as modificações do design com faróis em máscara negra e moldura da grade frontal na cor preta.

A versão X-Plus adiciona os seguintes itens: sistema de áudio que reproduz arquivos de MP3 com função Bluetooth® e entradas auxiliar e USB; controle de velocidade de cruzeiro (versão automática); controle de áudio e do computador de bordo no volante; difusores do ar-condicionado e base da manopla da alavanca da transmissão cromados; abertura do porta-malas por meio de um botão; bancos com tecido em duas cores; descansa-braços no assento do motorista (somente na versão automática); alto-falantes e tweeters; além da função EcoWallet no computador de bordo, que permite ao motorista colocar o valor pago pelo litro do combustível, possibilitando o cálculo e o monitoramento do valor gasto durante uma viagem; rodas de liga leve de 15 polegadas e luz de setas nos retrovisores externos.

A versão XLS agrega todos os equipamentos da versão X-Plus, mantém as rodas de liga leve de 15 polegadas, porém com novo desenho; sistema de áudio com tela touch screen, que permite espelhamento de smartphones; faróis de neblina; acabamento cromado na tampa do porta-malas; revestimento do volante em padrão couro e acabamento dos bancos Comfort Drive (padrão couro).

A versão topo de linha Platinum conta com todos os itens da versão XLS, mais rodas de liga leve de 15 polegadas com design esportivo; manopla de câmbio em couro; detalhe cromado na grade; aerofólio (na versão sedã); tapetes de carpete e sistema multimídia Toyota Play, com áudio, Bluetooth®, TV digital, DVD e GPS integrado, sensor de estacionamento e câmera de ré.

A linha Etios 2019 vem equipada com os mesmos propulsores 1.3L e 1.5L, ambos 16V Flexfuel. Eles trazem a já consagrada tecnologia de duplo comando de válvulas variável Dual VVT-i da Toyota, que atua no gerenciamento dos sistemas de admissão e escape da câmara de combustão, otimizando a queima do combustível de maneira inteligente, refletindo em melhor desempenho e menor consumo.

No quadro das versões, há disponibilidade das seguintes caixas de transmissão: manual de seis velocidades na versão X-STD, manual de seis velocidades e automática de quatro na X e X-Plus (hactch e sedã); XLS e Platinum apenas automática de quatro velocidades (hatch e sedã).

Novos itens de segurança

A trajetória de aprimoramentos do Toyota Etios passa, primordialmente, pela evolução e reforço nos itens de segurança do modelo.

A carroceria tem vários pontos de absorção de impacto e deformação programável, seguindo os padrões globais da marca.

Um dos fatores que denotam a segurança como prioridade para a Toyota foi cuidadosamente trabalhado também na linha Etios 2019. O line-up, considerando as versões X, X-Plus, XLS e Platinum acompanham novos sistemas de segurança passiva. Na lista, estão incluídos: sistemas de controle de estabilidade (VSC), assistente de arranque em subida (HAC) e controle de tração (TRC). Os reforços colocam o Etios um passo à frente no quesito experiência de segurança veicular e postula o modelo entre os compactos mais seguros do mercado latino-americano.

Na linha 2019, os equipamentos de segurança como: encosto de cabeça, cinto de segurança de três pontos para o passageiro central do banco traseiro e sistema de ancoragem de cadeiras de crianças isofix são padrão. O reforço é garantido ao trazer, em todas as versões, airbag frontal duplo e freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), assegurando o controle direcional em frenagens de emergência.

Preços

Toyota Etios hatchback

X-STD manual – R$ 47.270,00

X 1.3L 16V manual – R$ 48.400,00

X 1.3L 16V automático – R$ 53.440,00

X-Plus 1.5L 16V manual – R$ 54.920,00

X-Plus 1.5L 16V automático – R$ 59.960,00

XLS 1.5L 16V automático – R$ 64.440,00

Platinum 1.5L 16V automático – R$ 67.690,00

Toyota Etios sedã

X-STD manual – R$ 52.110,00

X 1.5L 16V manual – R$ 53.240,00

X 1.5L 16V automático – R$ 58.270,00

X-Plus 1.5L 16V manual – R$ 57.770,00

X-Plus 1.5L 16V automático – R$ 62.820,00

XLS 1.5L 16V automático – R$ 67.320,00

Platinum 1.5L 16V automático – R$ 71.150,00