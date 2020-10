Renovação de CNH pode ser feita online

O Detran.SP oferece por meio da plataforma do Poupatempo o serviço de renovação de forma prática e rápida. Após sua emissão, o documento será disponibilizado no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito, e a versão impressa enviada via correio no endereço cadastrado no Detran.SP.

Veja como funciona

O processo eletrônico é simples e vale para todas as categorias de CNH e está disponível para quem não quer alterar dados no documento, como nome e categoria e aqueles que não estejam com a habilitação suspensa ou cassada.

Basta acessar o portal do Poupatempo ou o aplicativo Poupatempo Digital e selecionar a opção Renovação de CNH.

O primeiro passo é preencher o cadastro e agendar o exame médico em uma clínica credenciada pelo Detran.SP. Para quem exerce atividade remunerada (EAR) e precisa fazer exame psicológico para inclusão deste dado na carteira, também será indicado um profissional cadastrado.

Após a realização e aprovação no exame, o motorista deverá pagar a taxa de emissão do documento nos bancos cadastrados, que também pode ser feito por meio eletrônico. A foto será a mesma utilizada na carteira anterior, a não ser que tenha havido alguma mudança na aparência do cidadão – não utiliza mais óculos, por exemplo). Concluído o processo, a versão impressa é encaminhada ao motorista e para quem optar pela versão digital serão enviadas, por e-mail, orientações de como proceder por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

CNH Digital

Para aqueles que já desejam fazer a CNH digital, após a renovação da habilitação que virá com um QR Code (código de barras), basta solicitá-la por meio do aplicativo CDT (Carteira Nacional de Trânsito) da SERPRO (empresa de tecnologia do governo federal). A validade da CNH digital, que ficará armazenada no celular do usuário, é a mesma da impressa e tem o mesmo valor jurídico.