Renda Extra: Os dez bicos mais procurados no final do ano

A pesquisa foi realizada com base nos mais de 90 mil usuários da plataforma e constatou que as diaristas são as mais requisitadas nesta época. “Viajando ou não, todos querem comemorar as festas de final de ano com tudo organizado e a casa bem arrumada, por isso, a contratação desses profissionais se torna fundamental para dar uma mão nos infindáveis afazeres domésticos”, diz Kleber Costa, CEO do Bicos.

Também relacionado aos cuidados com a casa, em segundo lugar no ranking ficaram os eletricistas, para não faltar energia nas iluminações decorativas tradicionais dessa época, nem prejudicar o cozimento do peru para a ceia. Fechando o top 3, os técnicos em informática não deixarão os e-commerces caírem da rede com o excesso de usuários tentando fazer as últimas compras.

Aos que se dão bem com o público, bicos de garçom, motorista e animador de festa – 4ª, 5ª e 6ª posição, respectivamente – não irão faltar. A ideia é aproveitar o gap criado pelas pessoas que não estão muito a fim de colocar a mão na massa durante as festas e preferem repassar alguns afazeres, surpreender os convidados ou fazer um evento mais caprichado.

De acordo com Kleber “a demanda entre novembro e dezembro deste ano já aumentou em 30% e a expectativa é a de que esse número cresça ainda mais”. O CEO lembra também que estas são ótimas oportunidades para quem precisa deixar as contas em dia no início de 2018 sem passar por sufoco.

Fonte: www.bicos.com.br

*Levantamento realizado com dados de 01/11/17 a 06/12/17.