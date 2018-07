Renda de livro lançado na Bienal será doada ao Hospital Fabiano de Cristo

A renda obtida com a venda do livro na Bienal será doada ao HEFC, Hospital Espírita “Fabiano de Cristo”, hospital de retaguarda para pessoas com câncer, localizado no município de Caieiras, em São Paulo.

O HEFC promove a saúde, trabalhando os aspectos físicos, psicológicos, sociais e espirituais das pessoas com câncer, buscando minimizar os conflitos existenciais e emocionais, suprir o desamparo econômico e familiar e amparar as limitações intelectuais.

No livro, o autor apresenta textos inéditos e outros já publicados em jornais, intercalados por poemas, que intensificam ou ressignificam os temas para reflexão. A espiritualidade é o foco da obra, cuja temática ora paira sobre o intelecto, ora mergulha nas profundezas da alma.

O lançamento será em 11 de agosto, sábado, das 16h às 17h30, no Estande da Scortecci, na Avenida 1, Rua N, Pavilhão do Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana, São Paulo/SP.

Sobre o autor: Luciano Buzatto nasceu em Jundiaí (SP), em dezembro de 1962. Abolicionista animal, espírita kardecista, escreve desde a adolescência, quando foi presidente da Academia Juvenil de Letras e Artes de Jundiaí, fundada pela poetisa Luiza da Silva Rocha Rafael. Como produtor cultural, trabalhou em produções locais e regionais com consagrados atores e humoristas da televisão e do teatro. Atualmente, é servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo.

Colaborou Ana Teresa Merbach, jornalista radiofônica.