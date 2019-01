Renault Zoe: Simplesmente Revolucionário

Design

O design definitivo do ZOE foi revelado mundialmente durante o Salão de Genebra de 2012. Projetado para ser exclusivamente elétrico, o ZOE é um hatch compacto, com linhas fluidas e puras. Seu look ágil e dinâmico inspira o prazer de dirigir. O ZOE se diferencia também por sua assinatura luminosa: LEDs iluminam permanentemente duas pequenas reentrâncias que emolduram a entrada de ar frontal. Assim como o Twingo e o Twizy, o ZOE ostenta a nova identidade de design da Renault.



A dimensão ecológica se encontra nas linhas puras que parecem seguir ao longo da carroceria. As proporções contemporâneas associadas aos efeitos esculpidos fazem do ZOE um veículo atraente e cativante”, explica Agneta Dahlgren-Hermine, Gerente de Projeto de Design do ZOE.

O design interno reflete o caráter ecológico e moderno do ZOE, tanto devido às cores claras, que exprimem a pureza, quanto devido à alta tecnologia

interativa, através do tablet Renault R-Link. O desenho do painel de bordo remete a uma hélice eólica”, sintetiza Dominique Marzolf, designer de Interiores da Renault.

Sistema multimídia Renault R-Link

O ZOE é o primeiro veículo Renault apresentado com Renault R-Link, o novíssimo sistema multimídia integrado e conectado da Renault. O R-Link é uma grande tela tátil de 7’’, com comando no volante e reconhecimento de voz, que permite controlar tudo sem tirar os olhos da pista. Isso significa uma conectividade integrada através de serviços automotivos e aplicativos via R-Link Store. Graças a uma colaboração ativa com os desenvolvedores, a R-Link Store oferecerá, a partir da comercialização, mais de cinquenta aplicativos automotivos específicos, cujo download poderá ser feito diretamente no carro ou através da conta My Renault.

Nesta nova coleção, o R-Link se adapta e integra novas funções “eletrizantes”, que são úteis para a gestão da autonomia: histograma do consumo energético, visualização dos fluxos de energia e programação da recarga. A navegação também oferece serviços específicos, como o visualizador de autonomia, a sugestão do trajeto mais econômico ou a localização dos terminais de recarga e a indicação de sua disponibilidade – terminal livre ou ocupado (conforme o país). O R-Link, também oferece a possibilidade de visualizar suas performances de eco-condução e melhorá-la graças ao eco-scoring e ao eco-conseil (gerais e dedicados ao condutor).

Serviços conectados para se comunicar e agir à distância no seu veículo

Através de um telefone celular ou computador, o condutor do ZOE poderá:

Consultar as informações relacionadas à sua carga, graças ao pacote “My Z.E. Connect” do ZOE.

Agir no seu veículo graças ao pacote “My Z.E. inter@ctive”, que inclui:

Ativação ou interrupção da recarga à distância, se o veículo estiver conectado a um terminal de recarga.

Programação de sua recarga à distância (apenas a partir de um PC), com a possibilidade de aproveitar tarifas preferenciais das distribuidoras de energia.

Ativação instantânea ou programada do pré-condicionamento do habitáculo.

Condução divertida e tranquila

Dirigir o ZOE é uma nova experiência automobilística, uma fonte de prazer. O motor elétrico síncrono com rotor bobinado, com potência de 65 kW, fornece instantaneamente um torque máximo de 220 Nm. As acelerações e retomadas são rápidas, mesmo em baixa rotação. A condução silenciosa e a linearidade da aceleração – graças à ausência de troca de marchas – tornam a condução mais tranquila.

Para circular despreocupadamente na cidade, o ZOE é equipado com o Z.E. Voice, um sistema de áudio externo que alerta os pedestres sobre a chegada do veículo. O Z.E. Voice pode ser ouvido entre 1 e 30 km/h e foi criado a partir de um projeto específico para oferecer uma identidade sonora própria ao ZOE. O condutor poderá escolher entre três sons diferentes e desligá-lo simplesmente apertando um botão.

O Renault ZOE está sempre na temperatura certa

O pré-condicionamento programável aquece ou resfria o habitáculo do ZOE quando o veículo está conectado. Assim, o ZOE está na temperatura certa quando o condutor entra no veículo e a energia utilizada para o conforto término não é retirada da bateria.

O ar respirado pelos ocupantes do ZOE é mais puroUm filtro de partículas de carvão ativado absorve uma grande parte dos maus odores e gases poluentes. Ele também filtra elementos de alguns mícrons, como pólen e fuligem.

A versão “Zen” transforma o universo do ZOE

O ZOE Zen recebe de série os equipamentos “Take Care by Renault”. Lançada com o Renault Latitude, a assinatura “Take Care” garante um altíssimo nível de atributos dedicados ao bem-estar e conforto a bordo. Além do pré-condicionamento e do filtro de partículas a carvão ativado, ela inclui:

Um difusor de odores ativos, com propriedades relaxantes ou estimulantes. A eficácia ativa destes odores foi comprovada por um estudo realizado pelo instituto alemão Psyrecon1.



Um ionizador com funções purificantes e relaxantes. A função purificante elimina as bactérias do ar do habitáculo. O modo relaxante envia íons negativos para restabelecer o equilíbrio com íons positivos, normalmente em excesso em um espaço fechado.

Um sensor de toxicidade, que detecta picos de poluição e ativa o modo de recirculação automática do ar no habitáculo.

Bancos de Teflon®, para uma limpeza mais fácil. Este tratamento invisível e inodoro torna o tecido dos bancos impermeável e antimanchas.

Ficha Técnica

DIMENSÕES

Comprimento (mm): 4.084

Largura total (mm): 1.730

Altura com o veículo vazio (mm): 1.568

Entre eixos (mm): 2.588

Volume de porta-malas (L): 338

Número de lugares: 5

Balanço dianteiro / traseiro (mm): 836 / 661

Bitola dianteira / traseira (mm): 1.506 / 1.489

MOTOR

Tipo: Síncrono com rotor bobinado

Potência (kW)/(cv): 65/88

Torque máx. (Nm): 220

Transmissão: Redutor

BATERIA

Tipo: Íon lítio

Capacidade (kW): 22

Autonomia (NEDC): Mais de 200 km

Velocidade máx. (km/h): 135

CARREGADOR

Tipo: Mono-trifásico de até 43 kW

Tempo de recarga: