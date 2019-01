Renault Twizy: a revolução elétrica

Estabilidade e segurança

Semelhante a um duas rodas, mas com a segurança de um carro e ainda mais: o Twizy é estável com suas quatro rodas, equipado com tecnologias automotivas tais como cintos de segurança, air bag para o condutor… E o Twizy ainda garante uma proteção eficaz contra as condições climáticas.

100% DIVERSÃO, 100% ELÉTRICO: Um motor elétrico, quatro versões

Conforme a potência do seu motor elétrico, o Twizy pode ser utilizado com ou sem habilitação (para o Twizy 45, conforme a regulamentação do país). Para cada um, o cliente pode escolher entre uma arquitetura totalmente aberta ou com portas. Em todos os casos, o Twizy proporciona sensações únicas!

Uma recarga rápida, em qualquer lugar

A parte frontal do Twizy, uma portinhola esconde o cabo de recarga. Basta conectá-lo a qualquer tomada 220 V. Em 3h30min, a bateria é completamente recarregada. Com 100 km de autonomia, o Twizy pode percorrer a cidade em todos os sentidos. E com alguns minutos de recarga, ele já pode voltar para casa.

Ágil, fácil e esperto

Com apenas 450 kg, o Twizy é mais de duas vezes mais leve que um carro. Equipado com uma direção direta, ele é dirigido como um carro, porém com mais diversão. Com 2,34 m de comprimento e 1,23 m de largura, Twizy significa agilidade urbana.

Aderência ao solo com a assinatura Renault Sport Technologies

Twizy é diversão… ele é tão eficaz quanto um carro. Seu chassi foi desenvolvido pela divisão Renault Sport Technologies. Isso quer dizer que, além de divertido, o Twizy também é estável, graças a um chassi otimizado, associado a um centro de gravidade extremamente baixo.

Segurança jamais vista em um quadriciclo

A regulamentação dos quadriciclos não segue as mesmas exigências que as de um carro… Tudo bem! O Twizy se beneficia da experiência adquirida pela Renault em termos de segurança automobilística. É como se fosse um capacete gigante, que protege seus ocupantes de forma eficaz.

Três acabamentos, quatro cores… E muito mais

O Twizy está disponível em três acabamentos: Urban, Color e Technic. A estrutura pode ser fornecida nas cores branco, preto, cinza, vermelho ou até mesmo bicolor. As portas, tampa do porta-luvas e revestimentos dos bancos podem receber as cores preto, azul, vermelho ou verde, assim como as rodas de liga leve, que seguem as mesmas cores. Cada um com seu estilo.

Uma ampla e completa lista de acessórios

O Twizy se adapta a todas as necessidades e desejos. Podemos ser simples e bem equipados! Por isso, entre os acessórios disponíveis estão: Kit áudio / telefone mãos-livres, bolsa removível de 50 l para as compras, sensor de estacionamento, entre outros.