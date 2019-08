Renault lança série limitada, o Duster GoPro

O interior brinda o cliente com suporte GoPro no para-brisa e uma câmera GoPro Hero 7 Black para registrar todos os momentos a bordo e gravar as paisagens onde o Duster pode te levar. A câmera apresenta como principal recurso a super estabilização de vídeo, o HyperSmooth, que dispensa o uso de gimbal durante produção de conteúdo. Com a GoPro Hero 7 Black é possível fazer fotos até 10m embaixo d’água, filmar suas aventuras em 4K e transmiti-las ao vivo para o Facebook, Twitch, YouTube, Vimeo e outras plataformas.



A série também traz mais conectividade, com o Media Evolution, central multimídia da Renault com tecnologia Android Auto e Apple Carplay e que permite usar Spotify, Waze, Google Maps (Android Auto) e Whatsapp na tela de sete polegadas touchscreen capacitiva. O MEDIA Evolution ainda traz as funções Bluetooth, câmera de ré, Eco Scoring e Eco Coaching – que ajudam o motorista a economizar combustível auxiliando na maneira de dirigir.

O Duster é o veículo ideal para quem procura robustez, amplo espaço interno e conforto para os passageiros. Com a diversidade de versões, seja com CVT X-TRONIC ou tração 4X4, o Duster permite ao condutor encarar qualquer terreno, seja ele urbano ou off-road.

Versões

A série limitada chega em duas versões:

Duster GoPro 1.6 CVT – R$ 81.890,00 – Traz de série o Pack Outsider com proteção no para-choque dianteiro, faróis auxiliares, alargadores de para-lamas e a GoPro Hero 7 Black, com suporte.

Duster GoPro 2.0 4×4 – R$ 85.790,00 – Traz de série o Pack Outsider com proteção no para-choque dianteiro, faróis auxiliares, alargadores de para-lamas, rodas de liga leve diamantadas na cor preta e a GoPro Hero 7 Black, com suporte.