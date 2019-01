Renault Kangoo oferece porta lateral mais acessível e bons equipamentos

Equipado com a porta lateral mais barata do mercado, que aumenta a funcionalidade no dia-a-dia, o Kangoo oferece também maior capacidade de carga do segmento: 800 kg e traz ainda, as portas traseiras assimétricas com amplo ângulo de abertura 180º.

“O Kangoo é uma ótima opção para atender as necessidades em vários ramos de atividades, entre eles vendedores, frotistas e prestadores de serviços que transportam cargas de pequenas e de médias dimensões, pois o Kangoo pode receber transformações como modelo isotérmico, ambulância simples remoção e outras. Agora com a proposta de ter uma porta lateral mais em conta, buscamos trazer ao alcance do cliente este item essencial para o dia-a-dia, facilitando na carga e descarga. Isso traz agilidade e economia de tempo para quem escolhe o Kangoo.” destaca Bruno Hohmann, diretor de marketing da Renault do Brasil.

Para os clientes que se preocupam com economia de combustível e redução de custos, o Kangoo é classificado com nota “A” no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) e Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). A busca por motores mais eficientes está no DNA Renault e faz parte da história da companhia. Um dos laboratórios de desenvolvimento é a Fórmula 1, onde a marca possui 12 títulos mundiais de construtores.

O modelo é equipado com o motor 1.6 16V Hi-Flex, que desenvolve potência de 98,3 cv (etanol) e 95 cv (gasolina), a 5.000 rpm. O torque máximo é de 15,3 kgfm (etanol) e de 15,1 kgfm (gasolina), a 3.750 rpm.

Internamente as novidades do Renault Kangoo são os bancos da cabine, agora com novos tecidos mais confortáveis e resistentes. Já o painel de instrumentos e os revestimentos de porta ganharam tonalidade escura, na cor carbone foncé.

Ficha Técnica