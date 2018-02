Em cartaz no Theatro Net SP, até 4 de março, o espetáculo Renato Russo, o Musical mostra a trajetória do ex-líder da Legião Urbana, uma das maiores bandas do rock nacional. Nascido Renato Manfredini Júnior no Rio de Janeiro, em 1960, o cantor e compositor foi um dos ícones de sua geração destacando-se por letras que refletiam os anseios, dúvidas e frustrações da juventude. Renato Russo morreu em 1996 em virtude de complicações causadas pelo vírus HIV deixando um enorme vazio no coração dos fãs. Por sua vez, Renato Russo, o Musical estreou em 2006 tendo já percorrido mais de 40 cidades de norte a sul do País sendo assistido por cerca de 300 mil pessoas.

No palco o ator Bruce Gomlevsky dá vida ao artista numa vigorosa interpretação de canções emblemáticas como “Que país é esse?”, “Há tempos”, “Tempo perdido”, “Geração coca-cola”, “Pais e filhos” e “Será”. Acompanhado pela banda Arte Profana, Gomlevsky fala da infância de Russo. Seu problema de saúde que o impediu de sair de casa entre os 15 e os 17 anos. O início da carreira com o Aborto Elétrico, a explosão do sucesso da Legião Urbana, o relacionamento com um jovem norte-americano e a descoberta da doença. Ao todo são interpretadas 22 músicas tanto do AE, quanto da Legião e outras que figuraram em álbuns solo de Renato Russo.

Para Bruce Gomlevsky o ex-líder da Legião é um “grande poeta e é por isso que continua causando comoção nas gerações de hoje. Sua obra gera impacto enorme na nossa cultura”. Para a produtora, Bianca de Felippes, os fãs do artista se renovam e hoje não apenas adultos vão assistir o musical, mas também jovens e adolescentes que se emocionam a cada sessão. “Sem a menor dúvida, o que move o espetáculo é a força de Renato Russo e o legado que deixou na Legião Urbana, por meio das composições que são a cada dia mais atuais”, diz ela. A direção é de Mauro Mendonça Filho e dramaturgia de Daniela Pereira de Carvalho. Recomendo.

Serviço

Renato Russo, o Musical

Até 4 de março

Theatro Net SP, Shopping Vila Olímpia,

nº Rua das Olimpíadas, 360

Sextas e sábados às 21 horas;

domingos às 17h30

Classificação: 12 anos

Inf: www.theatronetsaopaulo.com.br

e pelo telefone 9-4536-6682