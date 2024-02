Renato Albani no Teatro Opus Frei Caneca

Foto: Divulgação

Humorista inicia temporada no dia 22 de fevereiro

Considerado um dos grande nomes do stand up atual o capixaba Renato Albani leva para o Teatro Opus Frei Caneca seu novo espetáculo: “Assim Caminha a Humanidade”.

A temporada inicia no próximo dia 22 e ficará em cartaz no teatro da região central de São Paulo todas às quintas-feiras, por tempo indeterminado.

Neste quarto show solo Renato Albani faz uma viagem às décadas de 90 e 2000 utilizando suas “referências com programas de TV, desenhos animados, amigos/ histórias da infância e relacionamento familiar entre pais e filhos. A plateia se identifica imediatamente com os textos, que são objetivos e trazem muito riso e diversão.

Com uma trajetória de 14 anos o capixaba é eletricista por formação, mas humorita/roteirista por vocação. Iniciou a carreira no humor em 2010 em Vitória, capital do Espírito Santo como o grupo Comédia 027 e durante três anos se apresentou no bar Mercearia Botequim que lhe deu calibragem, segurança e timming de palco para voos mais altos.

Em carreira solo já estreou os shows “O Melhor Trabalho do Mundo”, “Alguém me Explica o Mundo” e “Me Tornei Quem Eu Mais Temia” todos sucesso de público. Na TV se apresentou nos programas Tudo é Possível com Ana Hickman, The Noite do Danilo Gentili e participações no Canal Comedy Central.

Albani já realizou turnês internacionais pela Europa e Japão e co-roteirizou a peça “ Na minha tem, na sua tem e na dos outros também” em Vitória (2013). Entre outros trabalhos fez a supevisão de roteiro da comédia “Um gordinho e um violão”, do humorista Dinho Machado e da “Comédia em Preto e Branco e a Cores” na qual Machado divide o palco com Rodrigo Capela.

Renato Albani é garantia de boas gargalhadas com “Assim Caminha a Humanidade”.

SERVIÇO

Renato Albani – Assim Caminha a Humanidade

Teatro Opus Frei Caneca

Shopping Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo – SP, 01307-001

https://teatroopusfreicaneca.com.br/

Duração: 60 minutos

Classificação: 16 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 600 pessoas

Dias e horários

Estreia em 22 de fevereiro (somente às quintas) – 21h30.

Ingressos

A partir de R$ 50,00

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

Canais de vendas oficiais

Uhuu.com – com taxa de serviço

http://tinyurl.com/47wazthn