Rematrícula estadual pode ser feita até dia 17 deste mês

Para realizar o processo basta acessar a Secretaria Escolar Digital- SED (https://sed.educacao.sp.gov.br/saiba-como-acessar) e, dentro do ambiente virtual, seguir o caminho: Área do responsável > Gestão escolar > Matrícula > Rematrícula.

Também é possível fazer a rematrícula pela aplicativo Minha Escola SP. E presencialmente em qualquer unidade escolar estadual.

Já os estudantes que estão na 1ª série do ensino médio e prosseguirão para a 2ª série em 2022 deverão no ato da rematrícula escolher o itinerário formativo do Ensino Médio de São Paulo. Todas as escolas ofertam, pelo menos, dois itinerários, com todas as quatro áreas do conhecimento – Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza.